Из-за кредитной задолженности автомобиль помещен на штрафстоянку

В рамках исполнительного производства, находившегося в ведении управления Бюро принудительного исполнения Джизакской области, были приняты законные меры по обеспечению выполнения должником кредитных обязательств.

В целях взыскания задолженности на основании требований исполнительного документа был выявлен автомобиль, принадлежащий должнику, и в установленном порядке подвергнут описи.

После этого транспортное средство было принято на хранение и помещено на штрафстоянку. Данная мера была осуществлена в порядке, установленном законодательством в процессе взыскания кредитной задолженности.

Своевременное выполнение кредитных обязательств позволяет предотвратить не только лишние расходы, но и применение мер принудительного исполнения в отношении имущества.