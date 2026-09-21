Из-за кредитной задолженности автомобиль помещен на штрафстоянку

·49·Общество
Из-за кредитной задолженности автомобиль помещен на штрафстоянку

В рамках исполнительного производства, находившегося в ведении управления Бюро принудительного исполнения Джизакской области, были приняты законные меры по обеспечению выполнения должником кредитных обязательств.

В целях взыскания задолженности на основании требований исполнительного документа был выявлен автомобиль, принадлежащий должнику, и в установленном порядке подвергнут описи.

После этого транспортное средство было принято на хранение и помещено на штрафстоянку. Данная мера была осуществлена в порядке, установленном законодательством в процессе взыскания кредитной задолженности.

Своевременное выполнение кредитных обязательств позволяет предотвратить не только лишние расходы, но и применение мер принудительного исполнения в отношении имущества.

Бюро принудительного исполненияДжизакская областьзадолженностьавтомобили
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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