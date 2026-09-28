В Беларуси открыто 800 вакансий: узбекистанцев организованно привлекут в Витебск

·54·Общество
В Беларуси открыто 800 вакансий: узбекистанцев организованно привлекут в Витебск

Директор Агентства внешней трудовой миграции Республики Узбекистан Мухсинходжа Абдурахмонов провел официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в нашей стране Александром Огородниковым. На переговорах обсуждены вопросы безопасного, организованного и легального трудоустройства наших граждан на территории Беларуси, в частности, в Витебской области, где развиты сельское хозяйство и промышленность.

Витебские работодатели предлагают около 800 вакансий для узбекистанских работников. Процесс отбора охватит все регионы нашей республики и будет осуществляться на основе предварительных проверок и онлайн-собеседования с работодателем. На переговорах также была выдвинута инициатива о предварительном покрытии дорожных расходов кандидатов за счет белорусских работодателей.

«Вакансии в Витебске, онлайн-отбор и дорожные расходы»: 5 основных пунктов проекта

Самая важная официальная информация со встречи Агентства миграции и посольства Беларуси:

  • Открыто 800 вакансий: Предприятия Витебской области Республики Беларусь заявили о потребности в узбекистанских специалистах;

  • Основные профессиональные направления: Рабочие места в основном предлагаются в животноводстве, трактороведении, в качестве водителей тяжелого и легкого транспорта, а также для подсобных хозяйственных работ;

  • Прозрачный и двухэтапный отбор: Документы и профессиональная квалификация кандидатов сначала проверяются агентством, а финальный этап пройдет в формате онлайн-собеседования с работодателями;

  • Равные возможности для всех областей: Процесс отбора будет организован во всех областях республики и Республике Каракалпакстан;

  • Льгота по покрытию дорожных расходов: Предложен механизм предварительной оплаты расходов граждан на проездные билеты в Беларусь со стороны компаний-работодателей.

Организованная трудовая миграция в Беларусь: вакансии и условия отбора

Таблица показателей проекта по привлечению работников в Витебскую область:

Направления и требования

Официальные условия и установленные критерии

Адрес и регион

Республика Беларусь, Витебская область

Квота и масштаб потребности

Около 800 сотрудников

Востребованные профессии

Специалисты животноводства, трактористы, водители, подсобные рабочие

Механизм отбора

1-й этап: Проверка документов и навыков; 2-й этап: Онлайн-собеседование

Охват кандидатов

Все регионы Республики Узбекистан

Финансовые послабления

Предложение об оплате дорожных билетов работодателем заранее

Статус и гарантии

Межгосударственное организованное и официальное легальное трудоустройство

Рынок труда и социальная экспертиза: почему белорусское направление становится важной альтернативой?

Выводы экспертов по трудовой миграции и экономистов:

  • «Географическая диверсификация и безопасность»: Правительство Узбекистана открывает новые безопасные направления с целью предотвращения зависимости трудовых мигрантов только от одного государства; организованное сотрудничество с Беларусью служит обеспечению граждан официальными контрактами и социальной защитой;

  • Удобные сферы для сельского населения: Предлагаемая работа (животноводство, сельскохозяйственная техника, водительское дело) соответствует естественным навыкам многих граждан в регионах Узбекистана; это позволяет приступить к работе без лишней долгосрочной переподготовки;

  • Снижение социальной нагрузки: Покрытие расходов на дорожные билеты работодателем является важным фактором, предотвращающим погружение граждан, отправляющихся на заработки за рубеж, в долги или финансовые трудности с самого начала.

Как вы думаете, насколько выгодными будут сферы сельского хозяйства и водительского дела в Витебской области Беларуси для узбекистанских соискателей? Способна ли предварительная оплата дорожных расходов работодателем в трудовой миграции стимулировать людей выезжать через законные каналы? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом о важной трудовой новости со своими близкими, которые ищут работу!

Агентство внешней трудовой миграцииБеларусьВитебская областьМухсинходжа Абдурахмонов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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