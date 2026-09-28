В Беларуси открыто 800 вакансий: узбекистанцев организованно привлекут в Витебск
Директор Агентства внешней трудовой миграции Республики Узбекистан Мухсинходжа Абдурахмонов провел официальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в нашей стране Александром Огородниковым. На переговорах обсуждены вопросы безопасного, организованного и легального трудоустройства наших граждан на территории Беларуси, в частности, в Витебской области, где развиты сельское хозяйство и промышленность.
Витебские работодатели предлагают около 800 вакансий для узбекистанских работников. Процесс отбора охватит все регионы нашей республики и будет осуществляться на основе предварительных проверок и онлайн-собеседования с работодателем. На переговорах также была выдвинута инициатива о предварительном покрытии дорожных расходов кандидатов за счет белорусских работодателей.
«Вакансии в Витебске, онлайн-отбор и дорожные расходы»: 5 основных пунктов проекта
Самая важная официальная информация со встречи Агентства миграции и посольства Беларуси:
Открыто 800 вакансий: Предприятия Витебской области Республики Беларусь заявили о потребности в узбекистанских специалистах;
Основные профессиональные направления: Рабочие места в основном предлагаются в животноводстве, трактороведении, в качестве водителей тяжелого и легкого транспорта, а также для подсобных хозяйственных работ;
Прозрачный и двухэтапный отбор: Документы и профессиональная квалификация кандидатов сначала проверяются агентством, а финальный этап пройдет в формате онлайн-собеседования с работодателями;
Равные возможности для всех областей: Процесс отбора будет организован во всех областях республики и Республике Каракалпакстан;
Льгота по покрытию дорожных расходов: Предложен механизм предварительной оплаты расходов граждан на проездные билеты в Беларусь со стороны компаний-работодателей.
Организованная трудовая миграция в Беларусь: вакансии и условия отбора
Таблица показателей проекта по привлечению работников в Витебскую область:
Направления и требования
Официальные условия и установленные критерии
Адрес и регион
Республика Беларусь, Витебская область
Квота и масштаб потребности
Около 800 сотрудников
Востребованные профессии
Специалисты животноводства, трактористы, водители, подсобные рабочие
Механизм отбора
1-й этап: Проверка документов и навыков; 2-й этап: Онлайн-собеседование
Охват кандидатов
Все регионы Республики Узбекистан
Финансовые послабления
Предложение об оплате дорожных билетов работодателем заранее
Статус и гарантии
Межгосударственное организованное и официальное легальное трудоустройство
Рынок труда и социальная экспертиза: почему белорусское направление становится важной альтернативой?
Выводы экспертов по трудовой миграции и экономистов:
«Географическая диверсификация и безопасность»: Правительство Узбекистана открывает новые безопасные направления с целью предотвращения зависимости трудовых мигрантов только от одного государства; организованное сотрудничество с Беларусью служит обеспечению граждан официальными контрактами и социальной защитой;
Удобные сферы для сельского населения: Предлагаемая работа (животноводство, сельскохозяйственная техника, водительское дело) соответствует естественным навыкам многих граждан в регионах Узбекистана; это позволяет приступить к работе без лишней долгосрочной переподготовки;
Снижение социальной нагрузки: Покрытие расходов на дорожные билеты работодателем является важным фактором, предотвращающим погружение граждан, отправляющихся на заработки за рубеж, в долги или финансовые трудности с самого начала.
Как вы думаете, насколько выгодными будут сферы сельского хозяйства и водительского дела в Витебской области Беларуси для узбекистанских соискателей? Способна ли предварительная оплата дорожных расходов работодателем в трудовой миграции стимулировать людей выезжать через законные каналы? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом о важной трудовой новости со своими близкими, которые ищут работу!
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