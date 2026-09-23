Сonـкончался Герой Узбекистана Парда Зиядов

·58·Общество
Сonـкончался Герой Узбекистана Парда Зиядов

Сегодня, 23 сентября, на 79-м году жизни скончался известный фермер, Герой Узбекистана Парда Зиядов, посвятивший много лет развитию сельскохозяйственной сферы. Президент выразил соболезнования членам семьи и близким покойного в связи с его кончиной. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Парда Зиядов родился в 1947 году в Шароф-Рашидовском районе Джизакской области. Окончил Самаркандский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. После службы в армии начал трудовую деятельность табельщиком в колхозе, в дальнейшем работал бригадиром и на других ответственных должностях.

В 2003–2018 годах он руководил фермерским хозяйством «Куёшсевар Парда» в Шароф-Рашидовском районе, создав свою школу опыта в хлопководстве и зерноводстве. Кроме того, он долгие годы наставлял молодежь, внеся свой вклад в подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства.

Парда Зиядов был депутатом Олий Мажлиса в 1990–1995 годах, а в 2005–2015 годах — членом Сената Олий Мажлиса. Он также много лет активно работал депутатом областного и районного Кенгашей.

Его многолетний плодотворный труд был достойно оценен государством, он был удостоен звания «Герой Узбекистана».

В письме с соболезнованиями Президент вспомнил Парду Зиядова как яркого представителя сельского хозяйства страны, ветерана труда, искреннего и скромного человека.

Парда ЗиядовГерой Узбекистанафермерское хозяйство Куёшсевар ПардаШароф-Рашидовский район
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Задолженность по алиментам погашенаЗадолженность по алиментам погашена19 августа 19:34Исполнение судебного решения обеспечено: завершено дело о вселении гражданина в жилое помещениеИсполнение судебного решения обеспечено: завершено дело о вселении гражданина в жилое помещение29 июля 12:51В Бахмале задержаны чиновники, пытавшиеся продать водительские праваВ Бахмале задержаны чиновники, пытавшиеся продать водительские права4 июня 22:56СГБ раскрыла крупные правонарушения в Джизакской и Ферганской областяхСГБ раскрыла крупные правонарушения в Джизакской и Ферганской областях29 мая 17:37Скончался Абдураззак Орипов, брат Абдуллы ОриповаСкончался Абдураззак Орипов, брат Абдуллы Орипова16 июля 18:15Народная поэтесса Узбекистана Шарифа Салимова скончалась в возрасте 75 летНародная поэтесса Узбекистана Шарифа Салимова скончалась в возрасте 75 лет5 августа 14:02
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане