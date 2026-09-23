Сonـкончался Герой Узбекистана Парда Зиядов

Сегодня, 23 сентября, на 79-м году жизни скончался известный фермер, Герой Узбекистана Парда Зиядов, посвятивший много лет развитию сельскохозяйственной сферы. Президент выразил соболезнования членам семьи и близким покойного в связи с его кончиной. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Парда Зиядов родился в 1947 году в Шароф-Рашидовском районе Джизакской области. Окончил Самаркандский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. После службы в армии начал трудовую деятельность табельщиком в колхозе, в дальнейшем работал бригадиром и на других ответственных должностях.

В 2003–2018 годах он руководил фермерским хозяйством «Куёшсевар Парда» в Шароф-Рашидовском районе, создав свою школу опыта в хлопководстве и зерноводстве. Кроме того, он долгие годы наставлял молодежь, внеся свой вклад в подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства.

Парда Зиядов был депутатом Олий Мажлиса в 1990–1995 годах, а в 2005–2015 годах — членом Сената Олий Мажлиса. Он также много лет активно работал депутатом областного и районного Кенгашей.

Его многолетний плодотворный труд был достойно оценен государством, он был удостоен звания «Герой Узбекистана».

В письме с соболезнованиями Президент вспомнил Парду Зиядова как яркого представителя сельского хозяйства страны, ветерана труда, искреннего и скромного человека.