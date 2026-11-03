В школах начинаются каникулы: сколько дней будут отдыхать ученики и когда начнутся занятия?
В Узбекистане для учащихся всех общеобразовательных школ завершается первая четверть и начинаются традиционные осенние каникулы. Сегодня, 3 ноября, является последним учебным днем I четверти текущего учебного года.
С завтрашнего дня, 4 ноября, миллионы школьников по всей стране уходят на осенний отдых.
Даты и продолжительность каникул: важная информация
Для того чтобы родители и ученики могли правильно спланировать учебный процесс, установлен следующий официальный календарь:
Начало каникул: 4 ноября 2026 года (среда);
Продолжительность каникул: период отдыха продлится 6 дней подряд;
Последний день каникул: 9 ноября (понедельник);
Первый учебный день II четверти: 10 ноября, во вторник, во всех школах официально возобновляются занятия второй четверти.
Рекомендация для родителей: как провести каникулы с пользой
Специалисты считают шестидневный короткий перерыв благоприятной возможностью для укрепления здоровья детей и их психологической подготовки к новой четверти:
Чтение книг и творчество: чтение художественной литературы помимо учебников, повторение иностранных языков и занятия по интересам;
Активный отдых и здоровый образ жизни: прогулки на свежем прохладном осеннем воздухе, соблюдение режима дня и ограничение времени, проводимого за гаджетами;
Обмен информацией: во избежание неясностей относительно даты начала занятий рекомендуется уточнять эти сроки в школьных и классных группах.
Желаем всем школьникам продуктивных, интересных и содержательных осенних каникул!
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