Объявлены даты «оенних каникул» для школьников

Осенние каникулы в школьниках Узбекистана в 2026 году начнутся 4 ноября. Каникулы продлятся 6 календарных дней и завершатся 9 ноября. Ученики вернутся к занятиям с 10 ноября.

Сроки каникул установлены «Положением об общем среднем образовании», утвержденным постановлением Кабинета Министров № 140 от 15 марта 2017 года.

В соответствии с данным положением, каникулы в течение учебного года проводятся в следующие сроки:

осенние каникулы — с 4 ноября, 6 календарных дней;

зимние каникулы — с 28 декабря, 14 календарных дней;

весенние каникулы — с 21 марта, 7 календарных дней;

летние каникулы — со дня, следующего за днем проведения последнего поэтапного контрольного испытания, а в классах, где такие испытания не проводятся — со дня окончания учебного года по 1 сентября.

Кроме того, для учащихся первых классов в феврале предусмотрены дополнительные недельные каникулы.