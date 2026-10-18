Объявлены даты «оенних каникул» для школьников

·55·Общество
Объявлены даты «оенних каникул» для школьников

Осенние каникулы в школьниках Узбекистана в 2026 году начнутся 4 ноября. Каникулы продлятся 6 календарных дней и завершатся 9 ноября. Ученики вернутся к занятиям с 10 ноября.

Сроки каникул установлены «Положением об общем среднем образовании», утвержденным постановлением Кабинета Министров № 140 от 15 марта 2017 года.

В соответствии с данным положением, каникулы в течение учебного года проводятся в следующие сроки:

  • осенние каникулы — с 4 ноября, 6 календарных дней;

  • зимние каникулы — с 28 декабря, 14 календарных дней;

  • весенние каникулы — с 21 марта, 7 календарных дней;

  • летние каникулы — со дня, следующего за днем проведения последнего поэтапного контрольного испытания, а в классах, где такие испытания не проводятся — со дня окончания учебного года по 1 сентября.

Кроме того, для учащихся первых классов в феврале предусмотрены дополнительные недельные каникулы.

Осенние каникулы в школах Узбекистана 2026 годапостановление Кабинета Министров № 140Положение об общем среднем образованиисроки каникул в Узбекистане
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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