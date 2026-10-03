Можно ли уволить сотрудника, достигшего пенсионного возраста: что говорит закон?

Можно ли уволить сотрудника, достигшего пенсионного возраста, исключительно по причине его возраста? Этот вопрос актуален для многих работников и работодателей. В действующем трудовом законодательстве достижение сотрудником пенсионного возраста не определено как отдельное основание для прекращения трудового договора по инициативе работодателя.

То есть расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке только из-за того, что работник достиг пенсионного возраста, нельзя.

Что установлено действующим законодательством?

Основания для прекращения трудового договора по инициативе работодателя установлены статьей 161 Трудового кодекса.

Среди действующих норм достижение работником пенсионного возраста в качестве отдельного основания не указано. В связи с этим сотрудник пенсионного возраста пользуется такими же трудовыми правами, как и остальные работники.

Данная ситуация отличается от порядка, действовавшего в старом Трудовом кодексе. В новом кодексе само по себе достижение пенсионного возраста не определено как самостоятельное основание для прекращения трудового договора по инициативе работодателя.

А если сотрудник не соответствует требованиям работы?

Здесь есть важный нюанс.

Тот факт, что работника пенсионного возраста нельзя уволить из-за его возраста, не означает, что его нельзя уволить ни при каких обстоятельствах.

Трудовой договор может быть прекращен при наличии других законных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом. Например, одним из таких оснований является несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации.

Однако работодатель не может обосновать эту ситуацию просто общим заявлением в духе «работник не справляется с работой».

Работодатель должен доказать несоответствие

В постановлении Пленума Верховного суда Республики Узбекистан № 26 от 20 ноября 2023 года даны четкие разъяснения по этому вопросу.

Согласно документу, прекращение трудового договора по мотиву несоответствия занимаемой должности допускается только в том случае, если работник не справляется именно с той работой, которую он обязан выполнять по трудовому договору.

Кроме того, несоответствие работника должно быть подтверждено конкретными фактами.

В качестве доказательств, в частности, могут оцениваться следующие документы:

акты проверок;

служебные записки непосредственного руководителя или контролирующего лица;

отчеты;

документы аттестации;

документы, подтверждающие низкое качество выполнения работы;

сведения, свидетельствующие о невыполнении объема работы или норм выработки.

Как подчеркнул Пленум Верховного суда, заключение аттестационной комиссии также может быть одним из доказательств, подтверждающих недостаточную квалификацию работника.

Если нарушена трудовая дисциплина — ситуация иная

Важно разграничивать возраст работника и вопросы трудовой дисциплины.

акты проверок;

служебные записки непосредственного руководителя или контролирующего лица;

отчеты;

документы аттестации;

документы, подтверждающие низкое качество выполнения работы;

сведения, свидетельствующие о невыполнении объема работы или норм выработки.

Как подчеркнул Пленум Верховного суда, заключение аттестационной комиссии также может быть одним из доказательств, подтверждающих недостаточную квалификацию работника.

Если нарушена трудовая дисциплина — ситуация иная

Важно разграничивать возраст работника и вопросы трудовой дисциплины.

Если работник виновно не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои трудовые обязанности, к нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные законодательством. Пленум Верховного суда также пояснил, что расторжение трудового договора по некоторым основаниям из части 2 статьи 161 Трудового кодекса имеет характер дисциплинарного взыскания.

Следовательно, в такой ситуации вопрос заключается не в том, достиг ли сотрудник пенсионного возраста, а в том, нарушил ли он конкретные трудовые обязанности.

Главный вывод

Достижение пенсионного возраста — это не автоматическое основание для увольнения.

Работодатель не может уволить сотрудника только по причине того, что он «достиг пенсионного возраста». Однако если имеются другие предусмотренные законодательством основания, такие как несоответствие работника занимаемой должности или нарушение трудовых обязанностей, они могут быть применены в установленном порядке.

При этом работодатель должен обосновать каждый случай документально и соблюсти законный порядок прекращения трудового договора. Пленум Верховного суда также постановил уделять особое внимание вопросу законности прекращения трудового договора при спорах о восстановлении на работе.