В Чиланzаре два паренька, сломавших камеру видеонаблюдения, арестованы на 3 суток

В Чиланзарском районе Ташкента были установлены трое парней, которые ударом ноги сломали камеру видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, установленную в подъезде многоэтажного дома. Двое из них решением суда были подвергнуты административному аресту сроком на трое суток. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел города Ташкента.

Как сообщается, инцидент произошел посреди ночи. Двое парней, сломавших камеру, родились в 2004 и 2005 годах, а третий является несовершеннолетним. Кроме того, двое из них в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента профилактическим инспектором были проведены следственные действия. В отношении парней были оформлены административные протоколы по статье 183 — мелкое хулиганство и статье 194 — невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел Кодекса об административной ответственности, которые были направлены в суд.

Согласно решению суда, двоим парням назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. В отношении несовершеннолетнего парня в комиссию по делам несовершеннолетних при хокимияте города Ташкента внесено представление для рассмотрения вопроса о взятии его под специальный контроль.

Отмечается, что парни выразили раскаяние в содеянном и попросили прощения за свои действия.

Камеры видеонаблюдения, установленные в местах общего пользования многоэтажных домов, имеют важное значение в обеспечении безопасности населения и контроле ситуации на территории. Умышленное повреждение таких устройств не только наносит ущерб имуществу, но и может негативно повлиять на систему безопасности жителей дома.