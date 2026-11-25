В Узбекистане молодые люди, катавшиеся ночью по городу на автомобиле, столкнулись с неожиданным зрелищем. На обочине дороги они заметили спящую крысу, размеры которой превышали размеры обычной кошки. Необычный вид животного привел парней в изумление.

Сначала очевидцы могли подумать, что это мягкая игрушка или какой-то макет. Однако на видеозаписи видно, как животное шевелится. В связи с этим утверждается, что это настоящая крыса.

Парни засняли необычную встречу на камеру телефона и выложили в социальные сети. Ролик за короткое время привлек внимание и вызвал различные мнения и дискуссии среди пользователей.

Стоит отметить, что крысы являются грызунами, которые встречаются и в городской среде. Их размножению могут способствовать такие факторы, как выброс мусора в неположенных местах и оставленные открытыми пищевые отходы. Например, в 2024 году специалисты провели проверку по поводу видео с крысами, распространившегося в Чиланзарском районе Ташкента, и зафиксировали проблемы, связанные с отходами на данной территории.