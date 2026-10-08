В Чиланzаре временно изменится движение автобусов №69 и №77

В связи с проведением строительно-монтажных работ на 700-метровом участке улицы Аль-Хорезми в Чиланзарском районе Ташкента временно ограничивается движение транспорта. Ограничения будут действовать с 22:00 7 октября до 06:00 8 октября, с 22:00 8 октября до 06:00 9 октября, а также с 15:00 9 октября до 00:00 11 октября. В этот период схема движения автобусов маршрутов №69 и №77 также будет изменена.

Автобусный маршрут №69 «Ташкентский вокзал — Караван-базар» при движении в сторону Караван-базара будет проходить по улице Заркайнар (Заркайнар в оригинале — Заркарлик). В обратном направлении движение будет осуществляться по улицам Заркарлик, Катартал-2 и Аль-Хорезми.

Автобусы маршрута №77 «Чиланзар, 25-й квартал — Местный аэропорт-3» в обоих направлениях будут курсировать по улицам Заркарлик и Катартал-2.

Водителям и пассажирам рекомендуется учитывать временные изменения в маршруте движения в указанные периоды времени.