В Чиланзарском районе города Ташкента задержан 28-летний мужчина, договорившийся об оказании интимных услуг женщинам за деньги. Он договорился о встрече с клиентом за 800 тысяч сумов.

Сообщается, что данный факт был выявлен в рамках профилактического мероприятия «Безопасная и здоровая страна». Мужчина через мессенджер Telegram договорился с женщиной, проживающей в Чиланзарском районе, об оказании интимных услуг за 800 тысяч сумов.

Он был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел по пути на встречу с очередным клиентом.

Пресс-служба МВД предоставила информацию по данному инциденту. Согласно ей, мужчина был привлечен к административной ответственности по статьям 190 и 194 Кодекса об административной ответственности.

По решению суда ему назначено наказание в виде 5 суток административного ареста и наложен штраф в размере 1 миллиона 320 тысяч сумов.

Также стало известно, что ранее мужчина уже был судим по статье 165 Уголовного кодекса.