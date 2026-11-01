В Ташкенте примут меры к водителям, отказывающимся опускать пандусы

В Ташкенте на водителей автобусов возлагается обязанность опускать пандусы для пассажиров с инвалидностью и граждан с детскими колясками. К водителям, отказывающимся выполнять данное требование, будут применяться меры дисциплинарного взыскания.

Согласно решению Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов, до 1 декабря будет проведена повторная проверка технического состояния пандусов и других приспособлений во всех автобусах и на станциях метро. Будут приняты меры по устранению выявленных неисправностей и недостатков.

Также под строгий контроль будет взят порядок остановки автобусов на остановках. Водители обязаны останавливать транспортное средство как можно ближе к бордюру на остановочной площадке. В отношении тех, кто не соблюдает это правило, предусмотрены дисциплинарные и финансовые меры. Выполнение требований будет контролироваться с помощью камер видеонаблюдения.

В решении отмечается, что лица с инвалидностью и пользователи детских колясок сталкиваются с рядом трудностей при передвижении на общественном транспорте. В качестве основных проблем указаны переполненность автобусов, отказ водителей опускать пандусы, а также остановка транспортных средств на значительном расстоянии от бордюра.