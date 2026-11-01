В Ташкенте примут меры к водителям, отказывающимся опускать пандусы

·64·Общество
В Ташкенте примут меры к водителям, отказывающимся опускать пандусы

В Ташкенте на водителей автобусов возлагается обязанность опускать пандусы для пассажиров с инвалидностью и граждан с детскими колясками. К водителям, отказывающимся выполнять данное требование, будут применяться меры дисциплинарного взыскания.

Согласно решению Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов, до 1 декабря будет проведена повторная проверка технического состояния пандусов и других приспособлений во всех автобусах и на станциях метро. Будут приняты меры по устранению выявленных неисправностей и недостатков.

Также под строгий контроль будет взят порядок остановки автобусов на остановках. Водители обязаны останавливать транспортное средство как можно ближе к бордюру на остановочной площадке. В отношении тех, кто не соблюдает это правило, предусмотрены дисциплинарные и финансовые меры. Выполнение требований будет контролироваться с помощью камер видеонаблюдения.

В решении отмечается, что лица с инвалидностью и пользователи детских колясок сталкиваются с рядом трудностей при передвижении на общественном транспорте. В качестве основных проблем указаны переполненность автобусов, отказ водителей опускать пандусы, а также остановка транспортных средств на значительном расстоянии от бордюра.

Ташкентский городской Кенгашобщественный транспортводители автобусовпандусы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Когда в ташкентском метро начнут курсировать пятивагонные поезда?Когда в ташкентском метро начнут курсировать пятивагонные поезда?Вчера 14:13Для Ташкентского метро может быть приобретено 70 новых вагоновДля Ташкентского метро может быть приобретено 70 новых вагонов11 октября 19:14В Ташкенте проезд в автобусах и метро подорожает на 47 процентовВ Ташкенте проезд в автобусах и метро подорожает на 47 процентов30 сентября 08:57Расчищаются полосы «A»: Служба безопасности дорожного движения вышла на проверкуРасчищаются полосы «A»: Служба безопасности дорожного движения вышла на проверку23 октября 12:09В Ташкенте снимают крупный фильм: сегодня перекрыты две центральные улицыВ Ташкенте снимают крупный фильм: сегодня перекрыты две центральные улицы16 сентября 09:00Какие меры принимаются в Узбекистане к водителям, набравшим 12 баллов?Какие меры принимаются в Узбекистане к водителям, набравшим 12 баллов?8 мая 15:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск