Странное предложение в такси: две студентки почувствовали себя плохо после использования духов

·572·Общество
Странное предложение в такси: две студентки почувствовали себя плохо после использования духов

Сообщается, что в Чиланзарском районе Ташкента две студентки почувствовали себя плохо после странного предложения водителя такси.

Согласно распространившейся информации, девушки вызвали такси и сели в машину. По пути водитель сказал, что купил духи для жены, и предложил студенткам попробовать их.

После того как девушки воспользовались духами, им стало плохо, закружилась голова. После этого они успели выйти из машины и попросили помощи у прохожих.

По имеющимся данным, водитель скрылся с места происшествия.

На данный момент официальной информации о деталях инцидента, состоянии здоровья девушек и составе духов нет.

ТашкентЧиланзарДухиВодитель таксиПроисшествие
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Юнусабаде дерево «заживо» закатали в бетон: пешеходная дорожка перекрыла стволВ Юнусабаде дерево «заживо» закатали в бетон: пешеходная дорожка перекрыла стволВчера, 21:40В Чиланзаре ликвидирована подпольная «аптека»: изъяты сильнодействующие препараты на 388 млн сумовВ Чиланзаре ликвидирована подпольная «аптека»: изъяты сильнодействующие препараты на 388 млн сумовВчера, 21:25На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в УзбекистанеНа месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в УзбекистанеВчера, 16:30В школе Карши произошла драка между девочкамиВ школе Карши произошла драка между девочкамиВчера, 16:13Эпоха сокрытия доходов подходит к концу: теперь порядок расчета алиментов может кардинально изменитьсяЭпоха сокрытия доходов подходит к концу: теперь порядок расчета алиментов может кардинально изменитьсяВчера, 10:08В Сырдарье трагически погиб сотрудник Экополиции — 3 подозреваемых за решеткойВ Сырдарье трагически погиб сотрудник Экополиции — 3 подозреваемых за решеткойВчера, 09:54
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД