Странное предложение в такси: две студентки почувствовали себя плохо после использования духов

Сообщается, что в Чиланзарском районе Ташкента две студентки почувствовали себя плохо после странного предложения водителя такси.

Согласно распространившейся информации, девушки вызвали такси и сели в машину. По пути водитель сказал, что купил духи для жены, и предложил студенткам попробовать их.

После того как девушки воспользовались духами, им стало плохо, закружилась голова. После этого они успели выйти из машины и попросили помощи у прохожих.

По имеющимся данным, водитель скрылся с места происшествия.

На данный момент официальной информации о деталях инцидента, состоянии здоровья девушек и составе духов нет.