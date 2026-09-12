Странное предложение в такси: две студентки почувствовали себя плохо после использования духов
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Сообщается, что в Чиланзарском районе Ташкента две студентки почувствовали себя плохо после странного предложения водителя такси.
Согласно распространившейся информации, девушки вызвали такси и сели в машину. По пути водитель сказал, что купил духи для жены, и предложил студенткам попробовать их.
После того как девушки воспользовались духами, им стало плохо, закружилась голова. После этого они успели выйти из машины и попросили помощи у прохожих.
По имеющимся данным, водитель скрылся с места происшествия.
На данный момент официальной информации о деталях инцидента, состоянии здоровья девушек и составе духов нет.
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