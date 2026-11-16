В Ташкенте строят 66,55 км прогулочных зон вдоль пяти каналов

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В Ташкенте строят 66,55 км прогулочных зон вдоль пяти каналов

В Ташкенте ведутся работы по укреплению берегов пяти каналов, созданию пешеходных дорожек и прогулочных зон. Благоустройство охватывает в общей сложности 66,55 км участков каналов Бозсу, Салар, Дамаши, Джун и Бурижар. На этих территориях также создаются современные зоны отдыха.

Работы проводятся в Юнусабадском, Шайхантахурском, Яккасарайском, Чиланзарском, Учтепинском, Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском, Мирабадском, Сергелийском, Янгихаятском и Алмазарском районах столицы. Одновременно принимаются меры по устранению случаев незаконного использования земельных участков в охранных зонах каналов.

В охранных зонах пяти каналов выявлено 326 случаев самовольного захвата земельных участков. Их общая площадь составляет 11,46 гектара.

По 275 выявленным случаям, то есть на площади 8,41 гектара, незаконные здания и сооружения уже снесены. По оставшимся 51 случаю работы продолжаются. Устраненные нарушения составляют 84 процента от выявленных случаев.

В Ташкенте строят 66,55 км прогулочных зон вдоль пяти каналов
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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» редактор
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