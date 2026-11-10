В Намангане золото на 108 миллионов сумов нашли среди изюма и орехов

В международном аэропорту Намангана при досмотре багажа пассажира, вылетавшего в Индию, были обнаружены золото и ювелирные изделия стоимостью 108,5 миллиона сумов. Ценности были спрятаны внутри пакета со смесью изюма и орехов. Об этом сообщили в Таможенном комитете.

Как стало известно, сотрудники приграничного таможенного поста «Аэропорт Наманган» совместно с представителями Службы авиационной безопасности СГБ и военнослужащими Пограничных войск провели проверку багажа пассажира рейса «Наманган–Дели».

В ходе досмотра внимание сотрудников привлек пакет со смесью изюма и орехов. При тщательном осмотре внутри него были найдены четыре кустарно изготовленных золотых слитка и различные ювелирные изделия.

Установлено, что общий вес драгоценностей составил 90,45 грамма, а их стоимость — 108 миллионов 540 тысяч сумов.

В настоящее время по данному факту проводятся соответствующие следственные действия.