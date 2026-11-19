Опубликована обновленная информация о таможенных нормах и требованиях к декларированию для пассажиров, возвращающихся в Узбекистан из-за рубежа или выезжающих из страны. Если электронная декларация оценивается как низкорисковая, она может быть оформлена автоматически без участия сотрудника таможни. Также для пассажиров важны установленные нормы ввоза товаров, продуктов питания, алкоголя, табака, валюты и ювелирных изделий.

Нормы беспошлинного ввоза: сколько товаров можно привезти?

Нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в Узбекистан в некоммерческих целях определены в зависимости от вида транспорта.

Через международные аэропорты: до 1 000 долларов США;

Железнодорожным и речным транспортом: до 500 долларов США;

Через автомобильные и пешеходные пункты пропуска: до 300 долларов США.

Помимо этих норм, для некоторых товаров установлены отдельные количественные ограничения.

Вид товара Норма беспошлинного ввоза Алкогольная продукция 2 литра Сигареты 200 штук Сигары 5 штук Табак 100 грамм Духи 3 штуки, каждая объемом не более 300 мл Биологически активные добавки (БАД) 10 наименований, общим весом до 3 кг

В каких случаях нормы беспошлинного ввоза не применяются?

Льготы по беспошлинному ввозу также зависят от продолжительности пребывания пассажира за границей и частоты поездок.

Согласно данным, если лицо находилось за рубежом:

менее 2 дней при поездке автомобильным, железнодорожным или речным транспортом;

менее 3 дней при поездке воздушным транспортом;

выезжало за границу 3 раза и более в течение одного календарного месяца,

установленные нормы беспошлинного ввоза могут не применяться.

В этих случаях при ввозе товаров возможны таможенные платежи и другие требования.

Продукция, которую можно вывозить из Узбекистана без декларации

Для пассажиров, выезжающих из страны, также установлены нормы по вывозу определенных товаров и продукции без декларации.

Товар или продукция Норма Наличная иностранная валюта до 5 000 долларов США Рис 3 кг Хлебобулочные изделия 5 кг Мясная продукция 2 кг Сахар 2 кг Растительное масло 2 кг Фрукты и овощи до 40 кг Ювелирные изделия из золота 65 грамм Ювелирные изделия из серебра 200 грамм

Можно ли вывозить наличные на сумму более 100 миллионов сумов?

В опубликованных данных указано, что общая стоимость наличных средств в национальной и иностранной валюте не должна превышать эквивалент 100 миллионов сумов.

Поэтому перед поездкой важно проверить нормы вывоза наличных денег и обратить внимание на то, чтобы сумма не превышала установленный лимит.

Почему важно проверять таможенные правила перед поездкой?

Незнание таможенных норм может привести к лишним расходам во время поездки, трудностям при оформлении товаров или мерам, предусмотренным законодательством. Особенно важно заранее ознакомиться с установленными нормами пассажирам, ввозящим из-за рубежа большое количество товаров, алкоголя, табака, БАДов или другой продукции.

Поскольку таможенные правила и ограничения могут меняться, перед поездкой рекомендуется проверять действующие требования через официальные источники Таможенного комитета Республики Узбекистан.