В Чиланзарском районе города Ташкента пресечена попытка незаконной продажи 7 килограммов 685 граммов чистого серебра. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности и Таможенного комитета, лицо, пытавшееся продать металл за 156 миллионов сумов, было задержано с поличным.

Как стало известно, задержанный 1973 года рождения проживает в Букинском районе Ташкентской области. В результате проверок выяснилось, что у него отсутствует необходимая лицензия на осуществление операций с драгоценными металлами и он занимался этой деятельностью незаконно.

В настоящее время в отношении данного лица возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.

В сотрудничестве с правоохранительными органами продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением законодательных требований в сфере оборота драгоценных металлов. Основное внимание уделяется предотвращению незаконной деятельности и случаев теневой торговли.

Гражданам рекомендуется при покупке серебра или других драгоценных металлов требовать документы, подтверждающие их происхождение и чистоту. Если такие документы не предоставляются, не следует спешить с заключением сделки, а необходимо сообщить об этом по короткому номеру Службы государственной безопасности 1520. Конфиденциальность личности сообщившего гарантируется.