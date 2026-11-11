С сегодняшнего дня отменено ограничение на таможенное оформление iPhone в аэропорту

В международном аэропорту Ташкента официально отменены временные ограничения на таможенное оформление мобильных устройств, ввозимых из-за рубежа, в частности, ожидаемых многими смартфонов iPhone. Сегодня, с 11 ноября 2026 года, процессы таможенного оформления полностью возобновлены, и началась работа по возврату пассажирам нескольких сотен мобильных устройств, которые до этого дня временно изымались.

Представители UzIMEI будут работать в аэропорту на постоянной основе

Для оперативного и точного определения и проверки IMEI-идентификаторов мобильных устройств, а также для оказания содействия сотрудникам таможни, было организовано постоянное присутствие представителей UzIMEI в международном аэропорту Ташкента. Об этом было объявлено на пресс-конференции, организованной Таможенным комитетом в Контент-центре.

«С сегодняшнего дня вновь начался беспрепятственный ввоз мобильных устройств. Начата работа по возврату нескольких сотен мобильных устройств, которые были изъяты до этого момента», — сообщил пресс-секретарь Таможенного комитета Хусан Тангриев.

Параметры события и процесса Официальные данные и показатели Дата отмены ограничения 11 ноября 2026 года Место принятия решения Международный аэропорт Ташкента Принятая практическая мера Обеспечена постоянная работа представителей UzIMEI в аэропорту Судьба изъятых устройств Несколько сотен мобильных устройств возвращаются владельцам Ответственный орган Таможенный комитет Республики Узбекистан

«Таможенным комитетом и соответствующими ведомствами процедуры проверки и оформления были полностью согласованы».

Что произошло: причины возникновения ограничений

Напомним, что в начале ноября 2026 года (в частности, с 6 ноября контроль был усилен, а с 10 ноября — полностью приостановлен) оформление новых телефонов в аэропорту было временно прекращено. Таможенный комитет объяснил это участившимися случаями подделки IMEI-кодов, использования идентификаторов других устройств и применения различных незаконных схем. Потребовалось короткое время для проверки соответствия кодов IMEI-1 и IMEI-2, а также для разработки механизма безопасности.

Эта ситуация вызвала распространение различных сообщений в социальных сетях и привела к резкому росту цен на iPhone в столичном торговом комплексе «Малика». Однако на сегодняшний день все проверки завершены, и процесс вернулся к обычному прозрачному порядку.

Как вы считаете, насколько эффективны подобные строгие меры контроля и проверки в аэропортах для предотвращения незаконного оборота мобильных устройств? Оставляйте свое мнение в комментариях!