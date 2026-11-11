С сегодняшнего дня отменено ограничение на таможенное оформление iPhone в аэропорту
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- С 11 ноября 2026 года в международном аэропорту Ташкента отменены временные ограничения на таможенное оформление мобильных устройств, ввозимых из-за рубежа.
- По словам пресс-секретаря Таможенного комитета Хусана Тангриева, начался процесс возврата нескольких сотен мобильных устройств.
- Эти устройства до этого дня временно изымались и теперь возвращаются владельцам.
В международном аэропорту Ташкента официально отменены временные ограничения на таможенное оформление мобильных устройств, ввозимых из-за рубежа, в частности, ожидаемых многими смартфонов iPhone. Сегодня, с 11 ноября 2026 года, процессы таможенного оформления полностью возобновлены, и началась работа по возврату пассажирам нескольких сотен мобильных устройств, которые до этого дня временно изымались.
Представители UzIMEI будут работать в аэропорту на постоянной основе
Для оперативного и точного определения и проверки IMEI-идентификаторов мобильных устройств, а также для оказания содействия сотрудникам таможни, было организовано постоянное присутствие представителей UzIMEI в международном аэропорту Ташкента. Об этом было объявлено на пресс-конференции, организованной Таможенным комитетом в Контент-центре.
«С сегодняшнего дня вновь начался беспрепятственный ввоз мобильных устройств. Начата работа по возврату нескольких сотен мобильных устройств, которые были изъяты до этого момента», — сообщил пресс-секретарь Таможенного комитета Хусан Тангриев.
Параметры события и процесса
Официальные данные и показатели
Дата отмены ограничения
11 ноября 2026 года
Место принятия решения
Международный аэропорт Ташкента
Принятая практическая мера
Обеспечена постоянная работа представителей UzIMEI в аэропорту
Судьба изъятых устройств
Несколько сотен мобильных устройств возвращаются владельцам
Ответственный орган
Таможенный комитет Республики Узбекистан
«Таможенным комитетом и соответствующими ведомствами процедуры проверки и оформления были полностью согласованы».
Что произошло: причины возникновения ограничений
Напомним, что в начале ноября 2026 года (в частности, с 6 ноября контроль был усилен, а с 10 ноября — полностью приостановлен) оформление новых телефонов в аэропорту было временно прекращено. Таможенный комитет объяснил это участившимися случаями подделки IMEI-кодов, использования идентификаторов других устройств и применения различных незаконных схем. Потребовалось короткое время для проверки соответствия кодов IMEI-1 и IMEI-2, а также для разработки механизма безопасности.
Эта ситуация вызвала распространение различных сообщений в социальных сетях и привела к резкому росту цен на iPhone в столичном торговом комплексе «Малика». Однако на сегодняшний день все проверки завершены, и процесс вернулся к обычному прозрачному порядку.
Как вы считаете, насколько эффективны подобные строгие меры контроля и проверки в аэропортах для предотвращения незаконного оборота мобильных устройств? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…