С сегодняшнего дня отменено ограничение на таможенное оформление iPhone в аэропорту

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С сегодняшнего дня отменено ограничение на таможенное оформление iPhone в аэропорту
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  • С 11 ноября 2026 года в международном аэропорту Ташкента отменены временные ограничения на таможенное оформление мобильных устройств, ввозимых из-за рубежа.
  • По словам пресс-секретаря Таможенного комитета Хусана Тангриева, начался процесс возврата нескольких сотен мобильных устройств.
  • Эти устройства до этого дня временно изымались и теперь возвращаются владельцам.

В международном аэропорту Ташкента официально отменены временные ограничения на таможенное оформление мобильных устройств, ввозимых из-за рубежа, в частности, ожидаемых многими смартфонов iPhone. Сегодня, с 11 ноября 2026 года, процессы таможенного оформления полностью возобновлены, и началась работа по возврату пассажирам нескольких сотен мобильных устройств, которые до этого дня временно изымались.

Представители UzIMEI будут работать в аэропорту на постоянной основе

Для оперативного и точного определения и проверки IMEI-идентификаторов мобильных устройств, а также для оказания содействия сотрудникам таможни, было организовано постоянное присутствие представителей UzIMEI в международном аэропорту Ташкента. Об этом было объявлено на пресс-конференции, организованной Таможенным комитетом в Контент-центре.

«С сегодняшнего дня вновь начался беспрепятственный ввоз мобильных устройств. Начата работа по возврату нескольких сотен мобильных устройств, которые были изъяты до этого момента», — сообщил пресс-секретарь Таможенного комитета Хусан Тангриев.

Параметры события и процесса

Официальные данные и показатели

Дата отмены ограничения

11 ноября 2026 года

Место принятия решения

Международный аэропорт Ташкента

Принятая практическая мера

Обеспечена постоянная работа представителей UzIMEI в аэропорту

Судьба изъятых устройств

Несколько сотен мобильных устройств возвращаются владельцам

Ответственный орган

Таможенный комитет Республики Узбекистан

«Таможенным комитетом и соответствующими ведомствами процедуры проверки и оформления были полностью согласованы».

Что произошло: причины возникновения ограничений

Напомним, что в начале ноября 2026 года (в частности, с 6 ноября контроль был усилен, а с 10 ноября — полностью приостановлен) оформление новых телефонов в аэропорту было временно прекращено. Таможенный комитет объяснил это участившимися случаями подделки IMEI-кодов, использования идентификаторов других устройств и применения различных незаконных схем. Потребовалось короткое время для проверки соответствия кодов IMEI-1 и IMEI-2, а также для разработки механизма безопасности.

Эта ситуация вызвала распространение различных сообщений в социальных сетях и привела к резкому росту цен на iPhone в столичном торговом комплексе «Малика». Однако на сегодняшний день все проверки завершены, и процесс вернулся к обычному прозрачному порядку.

Как вы считаете, насколько эффективны подобные строгие меры контроля и проверки в аэропортах для предотвращения незаконного оборота мобильных устройств? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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