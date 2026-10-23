В Бухаре обнаружено более 1500 фальшивых банкнот и марихуана

В Вабкентском районе Бухарской области пресечен случай изготовления поддельных банкнот и незаконного хранения наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

Согласно информации, в ходе обыска, проведенного правоохранительными органами, у местного жителя было обнаружено свыше 1 500 фальшивых купюр номиналом 2 000 сумов. Также был выявлен цветной принтер марки Epson, который, предположительно, использовался для печати денег.

В ходе проверки на территории, связанной с подозреваемым, также были найдены семь кустов каннабиса и 284,71 грамма марихуаны.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. В настоящее время ответственными органами ведутся следственные действия.