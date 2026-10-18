В Андижане водитель уснул за рулем и опрокинул Damas

В Асакинском районе Андижанской области водитель уснул за рулем, в результате чего автомобиль Damas врезался в дерево и перевернулся. Инцидент произошел 17 октября около 23:00 на участке дороги «Асака — Кува», проходящем через территорию махалли Ниёзботир.

Сообщается, что водитель 2004 года рождения уснул во время движения и потерял управление. Машина врезалась в дерево на обочине дороги и перевернулась.

В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортному средству был причинен технический ущерб. В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка.

УБДД призвало водителей не управлять автомобилем в утомленном или сонном состоянии. При появлении сонливости рекомендуется остановиться в безопасном месте и отдохнуть.