В Пайарыкском районе Самаркандской области автомобиль Damas перевернулся на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 ноября на территории махалли «Алиабад».

По данным Управления безопасности дорожного движения Самаркандской области, водитель Damas не соблюдал установленный скоростной режим в населенном пункте. В результате он потерял управление, и машина опрокинулась на бок на пешеходном переходе.

На видео, распространившемся в социальных сетях, также запечатлено, как водитель Damas пытался обогнать впереди идущий автомобиль Labo.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту Службой общественной безопасности ОБДД ОВД Пайарыкского района проводятся предварительные следственные действия.