Как стало известно, инцидент произошел 14 ноября 2026 года. Гражданин Дж.Дж. (2000 г.р.) оставил свой автомобиль Damas открытым и без присмотра на площадке ожидания метановой заправки в махалле «Анжирчилар» Ургенчского района.

В Ургенчском районе Хорезмской области был угнан автомобиль Damas, оставленный без присмотра на площадке ожидания метановой заправки. 28-летний мужчина, управлявший им в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД.

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Воспользовавшись этим, неизвестный угнал автомобиль. После поступления сообщения о случившемся на место прибыла следственно-оперативная группа. Были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что угонщиком автомобиля Damas является Н.Дж. (1998 г.р.).

Следствие установило, что он угнал автомобиль в нетрезвом состоянии, оставил его запертым возле автомойки «SAM MOY 222» на территории Янгибазарского района, а сам скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту в отношении Н.Дж. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса (угон транспортного средства). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственные действия продолжаются.