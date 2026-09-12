В Самарканде автомобиль Малибу едва не сбил пешеходов на переходе

Ужасающий инцидент, произошедший ночью на одной из улиц Самарканда, потряс общественность. На кадрах с камеры видеонаблюдения отчетливо видно, как жизни нескольких невинных граждан, включая женщин и молодежь, спокойно переходивших дорогу по «зебре», оказались на волоске. Водитель черного автомобиля Малибу, летевшего на высокой скорости, даже не попытался притормозить перед пешеходным переходом, промчавшись в считанных сантиметрах от людей. Если бы не расторопность пешеходов и случайная секундная задержка, в центре города могла произойти страшная трагедия с массовыми жертвами. Каковы подробности этого происшествия, случившегося в 22:15, что показывают записи камер и какое наказание ждет «летучего» водителя?

Ужас в 22:15: Чудо в нескольких сантиметрах на кадрах с камер

Хронология, запечатленная камерами видеонаблюдения, напоминает сцену из настоящего триллера:

Обозначенный пешеходный переход: Группа граждан, включая молодежь и женщин, около 22:15, соблюдая все правила, начала переходить дорогу по пешеходному переходу;

«Летящая» скорость и движение без торможения: Как видно на кадрах, приближавшийся на большой скорости Малибу даже не снизил скорость перед дорожной разметкой и проигнорировал правило уступки дороги пешеходам;

Всего несколько сантиметров: Машина пронеслась всего в нескольких сантиметрах от пешеходов. Люди в группе успели в панике отскочить, а оставшиеся позади пешеходы застыли в шоковом состоянии;

Побег без остановки: Водитель, прекрасно осознавая, что едва не оборвал жизни нескольких человек, вместо того чтобы остановиться, нажал на газ и скрылся в темноте.

Почему «зебра» перестает быть безопасной? Чувство безнаказанности на дорогах

Этот инцидент вновь вынес на повестку дня проблему безопасности пешеходов на дорогах Самарканда и республики в целом:

Неуважение к пешеходному переходу: Согласно правилам дорожного движения, при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость и уступить дорогу людям, однако «летучие» водители открыто попирают эту норму;

Опасность ночных гонок: Особенно в вечернее время, когда улицы пустеют, некоторые водители превращают центр города в автодром, создавая прямую угрозу спокойствию и жизни населения;

Камеры и видеодоказательства: Хотя по счастливой случайности никто не пострадал, качественные записи видеонаблюдения с места происшествия являются достаточным основанием для установления транспортного средства нарушителя и его государственного номера.

Что ждет водителя? Обращение в ОВД и УБДД

Эти кадры, распространившиеся в социальных сетях, вызвали серьезный гнев широкой общественности:

Требование немедленного установления личности: Пользователи и жители города требуют от УБДД УВД Самаркандской области оперативно найти транспортное средство на видео и его водителя;

Строгая ответственность: Подчеркивается, что подобные действия должны квалифицироваться не просто как нарушение правил, а как умышленное создание угрозы жизни окружающих, и должны быть приняты строгие меры, вплоть до лишения водительских прав;

Неотвратимость наказания: Такое своеволие на дорогах можно обуздать только жесткими мерами наказания и общественным контролем.

Секундная невнимательность или высокомерие могли обернуться пожизненной трагедией для нескольких семей. Этот случай в Самарканде стал очередным суровым и серьезным предупреждением всем водителям о необходимости снижения скорости и бережного отношения к жизни пешеходов.

Как вы считаете, какое строгое наказание следует назначить «летучим» водителям, которые не уступают дорогу людям на пешеходных переходах и ставят их жизни под угрозу — увеличить штрафы в несколько раз или лишать водительских прав на длительный срок? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой аналитической новостью, чтобы повысить бдительность на дорогах и призвать к порядку безответственных водителей!