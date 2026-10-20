Не пришел в школу — большой штраф: неожиданное предупреждение для родителей в Ташкенте

В общеобразовательных школах города Ташкента внедряется строгая система контроля посещаемости и ежедневной успеваемости учащихся на основе искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Согласно распространяющейся официальной и неофициальной информации, через установленные в школах современные смарт-камеры и систему Face ID (распознавание лиц) родителям учеников, пропустивших уроки или самовольно вышедших из школы, начали автоматически отправляться штрафы и предупреждения. Данное нововведение вызывает широкие обсуждения среди столичных родителей.

Как работают смарт-камеры и Face ID?

Новый цифровой мониторинг, запущенный в столичных школах, функционирует в следующем порядке:

Автоматическая регистрация: Время входа и выхода учащегося из здания школы фиксируется в базе данных с точностью до секунды через специальную систему Face ID;

SMS-оповещение: Если ребенок вообще не приходит в школу или покидает здание во время уроков и не возвращается обратно, система автоматически отправляет на номер телефона родителя специальное SMS-сообщение;

Пропущенные часы без уважительной причины: Систематические пропуски занятий без уважительных причин (без справки от врача или официального заявления) служат прямым основанием для принятия правовых мер.

Штрафы до 6,6 млн сумов: что говорится в законодательстве?

Как отмечается в сообщениях, к родителям, которые не обеспечивают посещение школы своими детьми и халатно относятся к их образованию, могут применяться серьезные финансовые санкции:

Масштаб финансового наказания: Подчеркивается, что в некоторых случаях в зависимости от количества пропущенных без уважительной причины учебных дней сумма штрафа может достигать 6,6 миллиона сумов ;

Правовая основа: Согласно Кодексу Республики Узбекистан об административной ответственности, неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей влечет наложение штрафа в соответствующих кратных размерах от базовой расчетной величины (при повторном совершении меры наказания ужесточаются).

Вниманию родителей: что нужно делать для предотвращения проблем?

Администрации школ и ответственные лица сферы призывают родителей быть более ответственными к образованию своих детей: