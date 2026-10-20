Не пришел в школу — большой штраф: неожиданное предупреждение для родителей в Ташкенте

·48·Общество
Не пришел в школу — большой штраф: неожиданное предупреждение для родителей в Ташкенте

В общеобразовательных школах города Ташкента внедряется строгая система контроля посещаемости и ежедневной успеваемости учащихся на основе искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Согласно распространяющейся официальной и неофициальной информации, через установленные в школах современные смарт-камеры и систему Face ID (распознавание лиц) родителям учеников, пропустивших уроки или самовольно вышедших из школы, начали автоматически отправляться штрафы и предупреждения. Данное нововведение вызывает широкие обсуждения среди столичных родителей.

Как работают смарт-камеры и Face ID?

Новый цифровой мониторинг, запущенный в столичных школах, функционирует в следующем порядке:

  • Автоматическая регистрация: Время входа и выхода учащегося из здания школы фиксируется в базе данных с точностью до секунды через специальную систему Face ID;

  • SMS-оповещение: Если ребенок вообще не приходит в школу или покидает здание во время уроков и не возвращается обратно, система автоматически отправляет на номер телефона родителя специальное SMS-сообщение;

  • Пропущенные часы без уважительной причины: Систематические пропуски занятий без уважительных причин (без справки от врача или официального заявления) служат прямым основанием для принятия правовых мер.

Штрафы до 6,6 млн сумов: что говорится в законодательстве?

Как отмечается в сообщениях, к родителям, которые не обеспечивают посещение школы своими детьми и халатно относятся к их образованию, могут применяться серьезные финансовые санкции:

  • Масштаб финансового наказания: Подчеркивается, что в некоторых случаях в зависимости от количества пропущенных без уважительной причины учебных дней сумма штрафа может достигать 6,6 миллиона сумов;

  • Правовая основа: Согласно Кодексу Республики Узбекистан об административной ответственности, неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей влечет наложение штрафа в соответствующих кратных размерах от базовой расчетной величины (при повторном совершении меры наказания ужесточаются).

Вниманию родителей: что нужно делать для предотвращения проблем?

Администрации школ и ответственные лица сферы призывают родителей быть более ответственными к образованию своих детей:

  • Ежедневный контроль: Регулярная проверка своевременного прибытия ребенка в школу и расписания уроков;

  • Связь со школой: В случае болезни ребенка или невозможности посещения занятий по какой-либо уважительной причине необходимо незамедлительно предупредить классного руководителя и предоставить соответствующие медицинские документы;

  • Обновление контактов: Следует проверить правильность номеров телефонов, указанных в электронном дневнике и школьной базе данных, и не оставлять без внимания поступающие официальные SMS-сообщения.

ТашкентСмарт-камерыFace IDКонтроль образования
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Какая ответственность предусмотрена за романтические отношения в общественных местах? (видео)Какая ответственность предусмотрена за романтические отношения в общественных местах? (видео)Сегодня 22:57«Странная» кража во Вьетнаме взбудоражила сеть (видео)«Странная» кража во Вьетнаме взбудоражила сеть (видео)10 октября 18:52В Ташкентском метро нашли 10 тысяч долларовВ Ташкентском метро нашли 10 тысяч долларов8 октября 14:27Теперь меры наказания за неподобающее поведение в общественных местах будут ужесточеныТеперь меры наказания за неподобающее поведение в общественных местах будут ужесточены7 октября 20:27Теперь парам, совершающим непристойные действия в общественных местах, может грозить тюремное заключение.Теперь парам, совершающим непристойные действия в общественных местах, может грозить тюремное заключение.7 октября 15:46На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в УзбекистанеНа месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане12 сентября 16:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск