Саида Мирзиёева и Билал Эрдоган посетили ведущие учебные заведения Стамбула

·52·Общество
Саида Мирзиёева и Билал Эрдоган посетили ведущие учебные заведения Стамбула

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева в своем официальном Telegram-канале сообщила, что в рамках визита в Стамбул ознакомилась с деятельностью передовых образовательных учреждений Турции.

В ходе визита в сопровождении инициатора образовательных проектов и Турецкого молодежного фонда Наджмеддина Билала Эрдогана Саида Мирзиёева побывала в одном из ведущих вузов Стамбула — Университете Ибн Халдуна, а также в школе «Йенидогу», отличающейся своими инновационными подходами.

Саида Мирзиёева и Билал Эрдоган посетили ведущие учебные заведения Стамбула

Передовой подход к образованию: Талант и независимое мышление

Саида Мирзиёева отметила, что на нее произвели большое впечатление современная система образования и стандарты, применяемые в этих учебных заведениях:

  • Реализация потенциала: В учреждениях налажено раннее выявление личных способностей и потенциала каждого молодого человека с их последующим целенаправленным развитием;

  • Независимое мышление: Приоритетной задачей ставится формирование у школьников и студентов навыков критического и креативного подхода к проблемам, свободного формулирования выводов и самостоятельного мышления;

  • Высокий контроль качества: Современные знания глубоко прививаются через гармонизацию теории и практики в учебном процессе.

Саида Мирзиёева и Билал Эрдоган посетили ведущие учебные заведения Стамбула

Новые возможности для учащихся, студентов и преподавателей

Данный визит служит обогащению практическим содержанием связей между системами образования двух братских государств. В ходе беседы были достигнуты договоренности по ряду важных направлений:

  • Прямое сотрудничество: Практические связи между образовательными учреждениями двух стран будут значительно расширены;

  • Взаимный обмен опытом: Будет сформирована система регулярного обмена учебными программами, передовыми методиками и педагогическими инновациями;

  • Новые горизонты и программы: Открываются новые возможности для организации совместных проектов, курсов повышения квалификации и обмена для школьников, студентов вузов и педагогов.

Саида Мирзиёева и Билал Эрдоган посетили ведущие учебные заведения Стамбула

Образование — прочный фундамент дружбы и сотрудничества

В своем посте Саида Мирзиёева подчеркнула, что образовательное направление имеет особое стратегическое значение в отношениях между Узбекистаном и Турцией:

«Сфера образования — одна из важнейших граней дружественных отношений между Узбекистаном и Турцией. Наше сотрудничество в данном направлении служит тому, чтобы молодежь училась, расширяла свой кругозор и еще ближе узнавала друг друга», — отметила руководитель Администрации Президента.

Ожидается, что эти инициативы послужат овладению молодежью двух стран современными знаниями, расширению их кругозора и дальнейшему укреплению культурно-просветительских уз между братскими народами.

Саида Мирзиёева и Билал Эрдоган посетили ведущие учебные заведения СтамбулаСаида Мирзиёева и Билал Эрдоган посетили ведущие учебные заведения СтамбулаСаида Мирзиёева и Билал Эрдоган посетили ведущие учебные заведения Стамбула
Саида МирзиёеваУниверситет Ибн ХалдунаТурецкий молодежный фондУзбекистан-Турция образовательное сотрудничество
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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