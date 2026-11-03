Школьные каникулы и дети: кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск?

В связи с началом осенних каникул в школах республики с 4 ноября у многих родителей возникает потребность проводить больше времени с детьми и присматривать за ними в период отдыха. Действующее национальное законодательство гарантирует право на получение дополнительного отпуска для определенных категорий родителей в подобных ситуациях.

В соответствии со статьями 401 и 402 Трудового кодекса Республики Узбекистан, работникам, соответствующим определенным критериям, предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска сверх ежегодного основного отпуска.

Кто имеет право на дополнительный отпуск?

Согласно требованиям законодательства, один из родителей (отец или мать) из следующих категорий граждан может ежегодно оформлять гарантированные дополнительные дни отдыха:

Имеющие двух и более детей: один из родителей, воспитывающий двух и более детей в возрасте до 12 лет;

Семьи с детьми-инвалидами: один из родителей (или лицо, его заменяющее), имеющий ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет.

Срок отпуска и условия оплаты

Основные условия предоставления дополнительного отпуска по данной льготе определены следующим образом:

Продолжительность: работникам указанных категорий ежегодно предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью не менее 4 календарных дней ;

Сохранение заработной платы: за период этого отпуска за работником полностью сохраняется заработная плата, то есть он относится к категории оплачиваемых отпусков;

Определение времени: работник может присоединить эти дни к ежегодному трудовому отпуску или, исходя из семейных обстоятельств, использовать их отдельно в период школьных каникул детей.

Для использования этой законной льготы работнику достаточно подать заявление на имя работодателя, приложив копии свидетельств о рождении детей.