На рабочем месте «домогательствам» больше не место: Сенат одобрил новую норму

Действия сексуального характера на рабочем месте, противоречащие воле работника, теперь будут более четко определены в трудовом законодательстве. 2 октября Сенат одобрил закон, предусматривающий внесение в Трудовой кодекс новой нормы, направленной на предотвращение сексуальных домогательств в сфере труда и занятости.

Новая норма устанавливает, что сексуальными домогательствами считаются действия, неприемлемые для личности, унижающие её честь и достоинство, такие как описание внешности или фигуры в сексуальном контексте, нежелательные жесты, прикосновения или призывы.

Какие действия считаются сексуальными домогательствами?

Согласно вводимой в законодательство норме, основным критерием является то, что действие для личности является неприемлемым и унижает её честь и достоинство.

В частности:

описание внешности или фигуры в сексуальном контексте;

неприемлемые сексуальные жесты;

прикосновения к человеку;

неприемлемые призывы;

иные действия сексуального характера.

Все подобные случаи не будут автоматически классифицироваться как «домогательство» — правовая оценка будет даваться на основе критериев, предусмотренных законом.

Устанавливаются также обязанности работодателей

Новая норма касается не только действий работников. На работодателей также возлагается обязанность принимать необходимые меры для создания в трудовом коллективе атмосферы, свободной от сексуальных домогательств.

Также предусмотрено внедрение механизмов, позволяющих работникам обращаться безопасно и конфиденциальнопо поводу таких случаев, а также обеспечивающих объективное рассмотрение каждого обращения.

Таким образом, вопрос не ограничивается только наказанием — в законодательстве особое внимание уделяется предотвращению подобных случаев на рабочем месте и созданию безопасной среды для сотрудников.

Цифры показывают актуальность проблемы

Согласно данным, представленным в Сенате, количество административных дел, связанных с сексуальными домогательствами, в последние годы имеет тенденцию к росту.

Период Привлеченные к ответственности 2024 год 2 106 человек 2025 год почти на 23 процента больше И полугодие 2026 года 1 293 человека

Важный аспект: как подчеркнули в Сенате, не все эти правонарушения были совершены на рабочем месте. Поэтому интерпретировать приведенные цифры как статистику исключительно по рабочим местам было бы неверно.

Какова основная цель закона?

В ходе обсуждения в Сенате было подчеркнуто, что данные изменения направлены на обеспечение равных возможностей в сфере труда, предотвращение дискриминации и дальнейшее укрепление трудовых прав граждан. При разработке законопроекта был изучен опыт ряда зарубежных стран и международных организаций.

Таким образом, требование уважать честь, достоинство и личную неприкосновенность человека на рабочем месте получает более четкую правовую основу в трудовых отношениях.