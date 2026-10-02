На рабочем месте «домогательствам» больше не место: Сенат одобрил новую норму
Действия сексуального характера на рабочем месте, противоречащие воле работника, теперь будут более четко определены в трудовом законодательстве. 2 октября Сенат одобрил закон, предусматривающий внесение в Трудовой кодекс новой нормы, направленной на предотвращение сексуальных домогательств в сфере труда и занятости.
Новая норма устанавливает, что сексуальными домогательствами считаются действия, неприемлемые для личности, унижающие её честь и достоинство, такие как описание внешности или фигуры в сексуальном контексте, нежелательные жесты, прикосновения или призывы.
Какие действия считаются сексуальными домогательствами?
Согласно вводимой в законодательство норме, основным критерием является то, что действие для личности является неприемлемым и унижает её честь и достоинство.
В частности:
описание внешности или фигуры в сексуальном контексте;
неприемлемые сексуальные жесты;
прикосновения к человеку;
неприемлемые призывы;
иные действия сексуального характера.
Все подобные случаи не будут автоматически классифицироваться как «домогательство» — правовая оценка будет даваться на основе критериев, предусмотренных законом.
Устанавливаются также обязанности работодателей
Новая норма касается не только действий работников. На работодателей также возлагается обязанность принимать необходимые меры для создания в трудовом коллективе атмосферы, свободной от сексуальных домогательств.
Также предусмотрено внедрение механизмов, позволяющих работникам обращаться безопасно и конфиденциальнопо поводу таких случаев, а также обеспечивающих объективное рассмотрение каждого обращения.
Таким образом, вопрос не ограничивается только наказанием — в законодательстве особое внимание уделяется предотвращению подобных случаев на рабочем месте и созданию безопасной среды для сотрудников.
Цифры показывают актуальность проблемы
Согласно данным, представленным в Сенате, количество административных дел, связанных с сексуальными домогательствами, в последние годы имеет тенденцию к росту.
Период
Привлеченные к ответственности
2024 год
2 106 человек
2025 год
почти на 23 процента больше
И полугодие 2026 года
1 293 человека
Важный аспект: как подчеркнули в Сенате, не все эти правонарушения были совершены на рабочем месте. Поэтому интерпретировать приведенные цифры как статистику исключительно по рабочим местам было бы неверно.
Какова основная цель закона?
В ходе обсуждения в Сенате было подчеркнуто, что данные изменения направлены на обеспечение равных возможностей в сфере труда, предотвращение дискриминации и дальнейшее укрепление трудовых прав граждан. При разработке законопроекта был изучен опыт ряда зарубежных стран и международных организаций.
Таким образом, требование уважать честь, достоинство и личную неприкосновенность человека на рабочем месте получает более четкую правовую основу в трудовых отношениях.
Комментарии 0
…