На рабочем месте «домогательствам» больше не место: Сенат одобрил новую норму

·65·Общество
На рабочем месте «домогательствам» больше не место: Сенат одобрил новую норму

Действия сексуального характера на рабочем месте, противоречащие воле работника, теперь будут более четко определены в трудовом законодательстве. 2 октября Сенат одобрил закон, предусматривающий внесение в Трудовой кодекс новой нормы, направленной на предотвращение сексуальных домогательств в сфере труда и занятости.

Новая норма устанавливает, что сексуальными домогательствами считаются действия, неприемлемые для личности, унижающие её честь и достоинство, такие как описание внешности или фигуры в сексуальном контексте, нежелательные жесты, прикосновения или призывы.

Какие действия считаются сексуальными домогательствами?

Согласно вводимой в законодательство норме, основным критерием является то, что действие для личности является неприемлемым и унижает её честь и достоинство.

В частности:

  • описание внешности или фигуры в сексуальном контексте;

  • неприемлемые сексуальные жесты;

  • прикосновения к человеку;

  • неприемлемые призывы;

  • иные действия сексуального характера.

Все подобные случаи не будут автоматически классифицироваться как «домогательство» — правовая оценка будет даваться на основе критериев, предусмотренных законом.

Устанавливаются также обязанности работодателей

Новая норма касается не только действий работников. На работодателей также возлагается обязанность принимать необходимые меры для создания в трудовом коллективе атмосферы, свободной от сексуальных домогательств.

Также предусмотрено внедрение механизмов, позволяющих работникам обращаться безопасно и конфиденциальнопо поводу таких случаев, а также обеспечивающих объективное рассмотрение каждого обращения.

Таким образом, вопрос не ограничивается только наказанием — в законодательстве особое внимание уделяется предотвращению подобных случаев на рабочем месте и созданию безопасной среды для сотрудников.

Цифры показывают актуальность проблемы

Согласно данным, представленным в Сенате, количество административных дел, связанных с сексуальными домогательствами, в последние годы имеет тенденцию к росту.

Период

Привлеченные к ответственности

2024 год

2 106 человек

2025 год

почти на 23 процента больше

И полугодие 2026 года

1 293 человека

Важный аспект: как подчеркнули в Сенате, не все эти правонарушения были совершены на рабочем месте. Поэтому интерпретировать приведенные цифры как статистику исключительно по рабочим местам было бы неверно.

Какова основная цель закона?

В ходе обсуждения в Сенате было подчеркнуто, что данные изменения направлены на обеспечение равных возможностей в сфере труда, предотвращение дискриминации и дальнейшее укрепление трудовых прав граждан. При разработке законопроекта был изучен опыт ряда зарубежных стран и международных организаций.

Таким образом, требование уважать честь, достоинство и личную неприкосновенность человека на рабочем месте получает более четкую правовую основу в трудовых отношениях.

Трудовой кодексСенатСексуальные домогательстваТрудовые праваУзбекистан
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкентe сотрудник школьной охраны устроил домогательства к ученице 6-го классаВ Ташкентe сотрудник школьной охраны устроил домогательства к ученице 6-го класса24 сентября 15:46Бывший сотрудник восстановлен на работе на основании решения судаБывший сотрудник восстановлен на работе на основании решения суда10 сентября 15:42В Ташкенте арестован мужчина за домогательства к женщине в автобусеВ Ташкенте арестован мужчина за домогательства к женщине в автобусе25 июня 12:06Отменён штраф, назначенный девушке, защищавшейся от сексуальных домогательствОтменён штраф, назначенный девушке, защищавшейся от сексуальных домогательств3 августа 23:20В Бухаре тьютора, пристававшего к студентке, арестовали на 3 сутокВ Бухаре тьютора, пристававшего к студентке, арестовали на 3 суток5 сентября 06:47В Намангане оштрафовали мужчину, пристававшего к девушке в автобусе, и саму девушку, ударившую егоВ Намангане оштрафовали мужчину, пристававшего к девушке в автобусе, и саму девушку, ударившую его12 августа 22:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане