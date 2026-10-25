В Намангане парень, пристававший к несовершеннолетней девочке, арестован на 5 суток

В Папском районе Наманганской области 25-летний парень, совершивший сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетней девочки, приговорен к 5 суткам административного ареста. Об этом говорится в судебных документах.

Согласно документам, инцидент произошел 31 января 2026 года. В тот день парень по имени И.Ш. позвонил девочке и пригласил ее на свидание. Девочка согласилась и вместе с подругой поехала в центр Туракурганского района.

Парень же приехал с другом на автомобиле, принадлежащем его отцу. Затем они вчетвером направились в сторону Папского района. Спустя некоторое время подруга девочки и друг парня вышли из машины.

После этого И.Ш. свернул на автомобиле в холмистую местность и отвез девочку в безлюдное место. Там он заявил, что женится на ней, и совершил в отношении нее сексуальные домогательства.

В ходе судебного заседания парень полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Потерпевшая и ее мать сообщили, что не имеют к нему претензий.

Папский районный суд по уголовным делам признал И.Ш. виновным по части 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста.