В Трудовой кодекс Узбекистана введена новая норма, запрещающая сексуальные домогательства на рабочем месте. Согласно ей, работодатели обязаны принимать необходимые меры для недопущения и предотвращения подобных ситуаций в трудовом коллективе. Также в перечень признаков, по которым запрещена дискриминация, добавлены цвет кожи и политические взгляды, сообщает Gazeta.

Президент 13 ноября подписал поправки в Трудовой кодекс. Изменения вступили в силу со дня их официального опубликования.

Добавленная в кодекс статья 8¹ запрещает сексуальные домогательства в сфере труда и занятости. В ней это понятие определяется как действия сексуального характера, совершаемые в отношении лица против его воли, унижающие его честь и достоинство. Такие действия могут проявляться в виде комментариев о внешности или фигуре, жестов, прикосновений или призывов.

В соответствии с новой нормой, работодатель обязан создать для сотрудников рабочую среду, свободную от сексуальных домогательств.

Законом также дополнена статья 4 Трудового кодекса, касающаяся запрета дискриминации. Теперь установление прямых или косвенных ограничений в отношении человека, а также предоставление преимуществ другим лицам в зависимости от цвета кожи или политических взглядов также считается дискриминацией.

Административная ответственность за сексуальные домогательства в Узбекистане действует с апреля 2023 года. Согласно статье 41¹ Кодекса об административной ответственности, лицо, совершившее домогательство в грубой форме один раз или неоднократно, может быть оштрафовано в размере от 2 до 5 базовых расчетных величин (БРВ) или подвергнуто административному аресту на срок до 5 суток.

Если правонарушение повторяется в течение года после применения наказания, размер штрафа увеличивается от 5 до 7 БРВ, а срок административного ареста может достигать 15 суток.