В Узбекистане несчастные случаи на производстве унесли жизни 231 человека
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- В Узбекистане за первые 10 месяцев 2026 года в результате несчастных случаев на рабочих местах погибли 231 гражданин.
- По данным Государственной инспекции труда, было зарегистрировано 771 происшествие, в результате которых пострадали 847 работников, что на 16 процентов больше по сравнению с прошлым годом.
- Больше всего несчастных случаев произошло в сфере промышленности и строительной отрасли.
В Узбекистане за первые 10 месяцев 2026 года в результате несчастных случаев на рабочих местах погибли 231 гражданин. За этот период по стране было зарегистрировано 771 происшествие, связанное с производством. Об этом сообщила Государственная инспекция труда.
Согласно данным инспекции, в результате несчастных случаев пострадали в общей сложности 847 работников. Этот показатель почти на 16 процентов выше, чем 742 человека за аналогичный период прошлого года.
Из общего числа происшествий 38 были групповыми, 542 привели к тяжелым последствиям, а 189 закончились летальным исходом. Также зафиксировано 2 легких несчастных случая.
Среди пострадавших 586 человек получили тяжелые травмы, 30 — легкие. Жизни 231 сотрудника спасти не удалось. За тот же период прошлого года эта цифра составляла 194 человека.
В каких сферах чаще всего происходят несчастные случаи?
Анализ по отраслям показал, что больше всего несчастных случаев произошло в сфере промышленности и производства — 259. Далее следуют строительная отрасль с 217 случаями и другие направления со 169 инцидентами.
Также в сфере торговли и услуг произошло 36 несчастных случаев, в транспорте и логистике — 26, в сельском и водном хозяйстве — 23. В сфере здравоохранения и социальных услуг выявлено 23 случая, в образовательных учреждениях — 18.
Ташкент на первом месте
В разрезе регионов наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано в городе Ташкенте — 155. Ташкентская область заняла второе место со 106 случаями, а Кашкадарьинская область — третье с 71 случаем.
В Навоийской области зафиксировано 65 случаев, в Бухарской — 63, в Андижанской и Самаркандской областях — по 54 случая в каждой.
Самые низкие показатели отмечены в Хорезмской области — 20 случаев, Джизакской области — 21 случай и Сурхандарьинской области — 24 случая.
Статистика показывает, что вопрос соблюдения требований охраны труда на рабочих местах и защиты жизни сотрудников остается крайне актуальным.
- #Государственная инспекция труда
- #охрана труда
- #несчастные случаи на производстве
- #техника безопасности
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