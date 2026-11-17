В Узбекистане за первые 10 месяцев 2026 года в результате несчастных случаев на рабочих местах погибли 231 гражданин. За этот период по стране было зарегистрировано 771 происшествие, связанное с производством. Об этом сообщила Государственная инспекция труда.

Согласно данным инспекции, в результате несчастных случаев пострадали в общей сложности 847 работников. Этот показатель почти на 16 процентов выше, чем 742 человека за аналогичный период прошлого года.

Из общего числа происшествий 38 были групповыми, 542 привели к тяжелым последствиям, а 189 закончились летальным исходом. Также зафиксировано 2 легких несчастных случая.

Среди пострадавших 586 человек получили тяжелые травмы, 30 — легкие. Жизни 231 сотрудника спасти не удалось. За тот же период прошлого года эта цифра составляла 194 человека.

В каких сферах чаще всего происходят несчастные случаи?

Анализ по отраслям показал, что больше всего несчастных случаев произошло в сфере промышленности и производства — 259. Далее следуют строительная отрасль с 217 случаями и другие направления со 169 инцидентами.

Также в сфере торговли и услуг произошло 36 несчастных случаев, в транспорте и логистике — 26, в сельском и водном хозяйстве — 23. В сфере здравоохранения и социальных услуг выявлено 23 случая, в образовательных учреждениях — 18.

Ташкент на первом месте

В разрезе регионов наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано в городе Ташкенте — 155. Ташкентская область заняла второе место со 106 случаями, а Кашкадарьинская область — третье с 71 случаем.

В Навоийской области зафиксировано 65 случаев, в Бухарской — 63, в Андижанской и Самаркандской областях — по 54 случая в каждой.

Самые низкие показатели отмечены в Хорезмской области — 20 случаев, Джизакской области — 21 случай и Сурхандарьинской области — 24 случая.

Статистика показывает, что вопрос соблюдения требований охраны труда на рабочих местах и защиты жизни сотрудников остается крайне актуальным.