Ночной пожар в квартире в Ташкенте унес жизнь человека

·69·Общество
Ночной пожар в квартире в Ташкенте унес жизнь человека

24 октября в одной из квартир Учтепинского района города Ташкента произошел пожар. В результате трагического инцидента погиб один человек. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

Согласно имеющимся данным, в 01:33 в спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом комплексе на улице Юсуфа Саккоки.

После этого пожарно-спасательные расчеты прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали пламя в 01:52.

В результате пожара было повреждено имущество в квартире. На месте происшествия было обнаружено тело одного гражданина.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ответственные органы проводят доследственную проверку для установления причин возгорания и других обстоятельств.

ТашкентУчтепинский районПожарЧрезвычайные ситуацииПроисшествия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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