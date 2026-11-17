Промышленная продукция, современные технологии и крупные инвестиционные проекты Узбекистана сегодня представлены в Омане. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой «Made in Uzbekistan», организованной в Центре конференций и выставок города Маскат. На ней были представлены возможности нашей страны в ряде отраслей — от горнодобывающей и металлургической промышленности до электротехники, энергетики и пищевой индустрии, а также планы по строительству Нового Ташкента. Основная цель выставки — не только демонстрация производственного потенциала Узбекистана на международной арене, но и налаживание новых партнерских связей с оманскими компаниями, а также расширение возможностей для реализации совместных проектов. Выставка «Made in Uzbekistan» в Маскате: какие отрасли были представлены? Глава нашего государства посетил выставку в сопровождении заместителя премьер-министра Султаната Оман Зейязина бен Хайсама Аль Саида.

В экспозиции, организованной под брендом «Made in Uzbekistan», были представлены продукция, разработки и перспективные проекты, отражающие экономический и промышленный потенциал нашей страны. В частности, были продемонстрированы достижения и возможности в следующих направлениях: горнодобывающая и металлургическая промышленность;

электротехника и электроника;

энергетика;

транспорт, логистика и авиация;

сельское хозяйство;

пищевая промышленность. Также на выставке были представлены планы по строительству города Новый Ташкент. Этот проект стал одной из важных презентаций, демонстрирующих подходы Узбекистана в сфере современного градостроительства и планы развития на будущее. Компании Узбекистана и Омана представили совместные проекты В выставке также приняли участие представители крупных компаний обеих стран. Они презентовали совместные проекты в рамках взаимного сотрудничества и предоставили информацию о планах по реализации инициатив. Эти диалоги важны с точки зрения обогащения экономических связей между Узбекистаном и Оманом практическими проектами, укрепления производственной кооперации и открытия новых инвестиционных возможностей. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость дальнейшего расширения кооперации между ведущими предприятиями двух стран. Также было отмечено, что необходимо уделить особое внимание взаимному обмену опытом и внедрению современных технологий.