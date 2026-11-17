Шавкат Мирзиёев продемонстрировал промышленный потенциал Узбекистана в Маскате (видео)
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- Президент Шавкат Мирзиёвов ознакомился с промышленной выставкой «Made in Uzbekistan», организованной в городе Маскат, и продемонстрировал экономический и производственный потенциал страны.
- В ходе визита главе государства сопровождал заместитель премьер-министра Султаната Оман Зейязин бен Хайсам Аль Саид.
Промышленная продукция, современные технологии и крупные инвестиционные проекты Узбекистана сегодня представлены в Омане. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленной выставкой «Made in Uzbekistan», организованной в Центре конференций и выставок города Маскат. На ней были представлены возможности нашей страны в ряде отраслей — от горнодобывающей и металлургической промышленности до электротехники, энергетики и пищевой индустрии, а также планы по строительству Нового Ташкента.
Основная цель выставки — не только демонстрация производственного потенциала Узбекистана на международной арене, но и налаживание новых партнерских связей с оманскими компаниями, а также расширение возможностей для реализации совместных проектов.
Выставка «Made in Uzbekistan» в Маскате: какие отрасли были представлены?
Глава нашего государства посетил выставку в сопровождении заместителя премьер-министра Султаната Оман Зейязина бен Хайсама Аль Саида.
В экспозиции, организованной под брендом «Made in Uzbekistan», были представлены продукция, разработки и перспективные проекты, отражающие экономический и промышленный потенциал нашей страны.
В частности, были продемонстрированы достижения и возможности в следующих направлениях:
горнодобывающая и металлургическая промышленность;
электротехника и электроника;
энергетика;
транспорт, логистика и авиация;
сельское хозяйство;
пищевая промышленность.
Также на выставке были представлены планы по строительству города Новый Ташкент. Этот проект стал одной из важных презентаций, демонстрирующих подходы Узбекистана в сфере современного градостроительства и планы развития на будущее.
Компании Узбекистана и Омана представили совместные проекты
В выставке также приняли участие представители крупных компаний обеих стран. Они презентовали совместные проекты в рамках взаимного сотрудничества и предоставили информацию о планах по реализации инициатив.
Эти диалоги важны с точки зрения обогащения экономических связей между Узбекистаном и Оманом практическими проектами, укрепления производственной кооперации и открытия новых инвестиционных возможностей.
Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость дальнейшего расширения кооперации между ведущими предприятиями двух стран. Также было отмечено, что необходимо уделить особое внимание взаимному обмену опытом и внедрению современных технологий.
Какие возможности открывает выставка «Made in Uzbekistan»?
Широкое продвижение промышленной продукции Узбекистана на зарубежных рынках, укрепление связей местных предприятий с международными партнерами и расширение географии экспорта являются важными направлениями экономического развития.
Выставка в Маскате служит именно этим целям. Она позволяет узбекским предприятиям представить свою продукцию и разработки деловым кругам Омана, найти новых партнеров и обсудить перспективные инициативы.
Самое главное, что подобные мероприятия могут способствовать трансформации политических договоренностей между государствами в экономическое сотрудничество и конкретные проекты. В то время как отношения между Узбекистаном и Оманом выходят на уровень стратегического партнерства, ожидается, что выставка «Made in Uzbekistan» откроет новые двери для сотрудничества предпринимателей двух стран.
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