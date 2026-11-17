Легенда бразильского футбола Роналдиньо провел в Дубае для маленького казахстанца один из древних казахских обрядов — «тусау-кесер» (разрезание пут). Согласно этой традиции, ребенку, который только начинает делать самостоятельные шаги, перерезают путы на ногах. Считается, что это символизирует пожелание того, чтобы в будущем он делал уверенные и успешные шаги по жизни.

Интересная история началась с необычного выбора самого ребенка. Отец показал ему фотографии известных личностей, таких как Лионель Месси, Геннадий Головкин, Майк Тайсон и Илон Маск, и спросил, кого он выберет. Мальчик, не раздумывая, указал на фотографию бразильского футболиста Роналдиньо.

Спустя некоторое время семье удалось встретиться с Роналдиньо в Объединенных Арабских Эмиратах. Они попросили футбольную легенду провести для их сына обряд «тусау-кесер». Роналдиньо принял это предложение и перерезал путы на ногах мальчика.

Отец ребенка выразил благодарность футболисту и выразил надежду, что его сын в будущем станет таким же успешным и известным человеком, как Роналдиньо.