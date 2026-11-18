В Каршинском районе Кашкадарьинской области произошел конфликт между женихом и невестой, готовившимися к свадьбе. В результате молодой человек ударил девушку по лицу, а она в ответ отправила ему оскорбительные SMS-сообщения. Оба были оштрафованы судом.

Согласно судебным документам, девушка 2002 года рождения ранее получила охранный ордер из-за давления со стороны жениха. Несмотря на это, они встретились возле дома в Кашкадарье и поссорились.

В ходе конфликта молодой человек оскорбил девушку и один раз ударил ее по лицу. Таким образом, он нарушил требования выданного в отношении него охранного ордера.

После инцидента девушка вернулась домой и в порыве гнева отправила жениху SMS-сообщения, содержащие слова, унижающие его честь и достоинство.

На судебном заседании обе стороны признали свою вину. Они заявили, что помирились и в ближайшее время у них должна состояться свадьба, попросив суд о снисхождении.

Согласно решению суда, молодой человек был оштрафован на 1 миллион 320 тысяч сумов за нарушение требований охранного ордера, а девушка — на 880 тысяч сумов за отправку оскорбительных сообщений.