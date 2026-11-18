Сирил Ган впервые появился на публике после больницы: он передал важное сообщение своим фанатам
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- Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган развеял опасения по поводу своего пребывания в больнице после пятираундового боя с Джошем Хокитом, сообщив, что он здоров.
- Французский боец в видеообращении в социальных сетях подтвердил, что успешно прошел медицинские обследования.
- Он также заявил, что чувствует себя хорошо.
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган не смог пообщаться с прессой после пятираундового боя против Джоша Хокита, так как был отправлен в больницу. Эта ситуация вызвала вопросы у фанатов относительно здоровья французского бойца. Однако спустя два дня после турнира Ган выступил с видеообращением в социальных сетях, развеяв опасения по поводу своего состояния. Чемпион не только заявил, что чувствует себя хорошо, но и выразил намерение вернуться в октагон для защиты своего титула.
«У меня все в порядке»: чемпион объяснил, почему попал в больницу
Чемпионский бой в рамках турнира UFC 334, прошедшего в Нью-Йорке, дался Сирилу Гану нелегко. Он провел напряженный поединок с Джошем Хокитом, продлившийся пять раундов. После окончания боя французский спортсмен вместо общения с журналистами был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования.
В результате этого возникли различные вопросы о его здоровье. Спустя два дня после турнира Ган лично обратился к своим поклонникам.
«Я хочу сообщить, что со мной все хорошо. Да, сразу после боя меня отправили в больницу на обследование. Мы прошли необходимые проверки, и у меня все в порядке. Нам нужно было поехать в больницу, чтобы убедиться в моем состоянии, так как это был настоящий бой. Но несмотря ни на что, мы вернулись с победой», — сказал чемпион.
Таким образом, французский боец ответил на опасения по поводу своего здоровья. По его словам, после медицинских обследований стало ясно, что его состояние в норме.
Сирил Ган планирует вернуться в октагон
В своем видеообращении чемпион говорил не только о здоровье. Он также выразил благодарность фанатам, которые поддерживали его до, во время и после боя.
«Спасибо всем, кто писал мне и интересовался моим состоянием. Благодарю всех вас за поддержку до боя, во время него и после. Мы вместе.
Теперь пришло время отдохнуть. После этого мы вернемся к тренировкам и будем готовиться к следующему шагу. Это не конец. Еще раз большое спасибо за вашу поддержку!» — сказал Ган.
Эти слова означают, что чемпион намерен продолжать карьеру и готовиться к будущим поединкам. Однако он пока не предоставил информации о своем следующем сопернике или дате боя.
Как завершился пятираундовый бой с Джошем Хокитом?
Напомним, что чемпионский бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Джошем Хокитом продлился пять раундов. В итоге судьи единогласно зафиксировали победу французского бойца.
48:47 — в пользу Сирила Гана;
48:47 — в пользу Сирила Гана;
48:47 — в пользу Сирила Гана.
Таким образом, Ган сохранил чемпионский пояс. Кроме того, бой стал финансово выгодным для обоих спортсменов: они получили по 100 тысяч долларов в качестве бонуса за «Лучший бой вечера».
Самое главное, что чемпион, отправленный после боя в больницу, сам сообщил фанатам, что с ним все в порядке. Теперь перед Ганом стоит задача отдохнуть, вернуться к тренировкам и начать подготовку к следующей защите титула.
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