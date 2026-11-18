Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган не смог пообщаться с прессой после пятираундового боя против Джоша Хокита, так как был отправлен в больницу. Эта ситуация вызвала вопросы у фанатов относительно здоровья французского бойца. Однако спустя два дня после турнира Ган выступил с видеообращением в социальных сетях, развеяв опасения по поводу своего состояния. Чемпион не только заявил, что чувствует себя хорошо, но и выразил намерение вернуться в октагон для защиты своего титула. «У меня все в порядке»: чемпион объяснил, почему попал в больницу Чемпионский бой в рамках турнира UFC 334, прошедшего в Нью-Йорке, дался Сирилу Гану нелегко. Он провел напряженный поединок с Джошем Хокитом, продлившийся пять раундов. После окончания боя французский спортсмен вместо общения с журналистами был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования. В результате этого возникли различные вопросы о его здоровье. Спустя два дня после турнира Ган лично обратился к своим поклонникам.

«Я хочу сообщить, что со мной все хорошо. Да, сразу после боя меня отправили в больницу на обследование. Мы прошли необходимые проверки, и у меня все в порядке. Нам нужно было поехать в больницу, чтобы убедиться в моем состоянии, так как это был настоящий бой. Но несмотря ни на что, мы вернулись с победой», — сказал чемпион. Таким образом, французский боец ответил на опасения по поводу своего здоровья. По его словам, после медицинских обследований стало ясно, что его состояние в норме. Сирил Ган планирует вернуться в октагон В своем видеообращении чемпион говорил не только о здоровье. Он также выразил благодарность фанатам, которые поддерживали его до, во время и после боя. «Спасибо всем, кто писал мне и интересовался моим состоянием. Благодарю всех вас за поддержку до боя, во время него и после. Мы вместе. Теперь пришло время отдохнуть. После этого мы вернемся к тренировкам и будем готовиться к следующему шагу. Это не конец. Еще раз большое спасибо за вашу поддержку!» — сказал Ган.