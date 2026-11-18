В Папу Римского бросили четки: как Лев КсИВ отреагировал на этот инцидент? (видео)
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- В столице Перу, Лиме, перед проведением мессы, брошенные из толпы четки попали в область правого глаза Папы Римского Льва КсИВ.
- Инцидент произошел 16 ноября 2026 года на авиабазе Лас-Пальмас, и поскольку понтифик не получил серьезных травм, он продолжил участие в церемонии.
- Лев КсИВ заявил, что прощает человека, бросившего четки, объяснив его действия искренней верой паломника и желанием получить благословение.
Неожиданный инцидент, произошедший в Перу с Папой Римским Львом КсИВ, привлек внимание международных СМИ. Перед началом церемонии, на которой собралось около 1,5 миллиона человек, брошенные из толпы четки попали понтифику в область правого глаза. Однако это было не нападение, а неосторожное действие паломника, который хотел привлечь его внимание и получить благословение.
Поездка в папамобиле не прервалась из-за неожиданного события
Инцидент произошел 16 ноября 2026 года на авиабазе Лас-Пальмас в столице Перу, городе Лима. В преддверии завершения своего шестидневного визита, перед прощальной молитвой — большой мессой, понтифик проезжал на папамобиле мимо собравшихся людей.
В этот момент брошенный из толпы предмет попал ему в лицо, под правый глаз. На видеозаписях видно, как понтифик схватился за лицо, почувствовав боль. Согласно первоначальным сообщениям, предметом, попавшим в него, были четки.
Тем не менее, Лев КсИВ не прервал движение. Он продолжил приветствовать людей и принял участие в запланированной церемонии. Сообщается, что инцидент не привел к серьезным травмам.
Почему в Папу бросили четки?
На крупных религиозных мероприятиях паломники пытаются передать Папе четки, флаги, мягкие игрушки и другие предметы в надежде, что он благословит их или освятит. Иногда для этого люди бросают предметы в сторону папамобиля.
Говорят, что и в этот раз целью человека, бросившего четки, было сделать подарок Папе и получить его благословение. Однако такие действия могут быть опасны: брошенный предмет может нанести травму самому понтифику или окружающим его людям.
Лев КсИВ простил человека, бросившего четки
Во время беседы с журналистами на борту самолета по пути в Рим Папа отреагировал на инцидент с юмором. Когда перуанский журналист извинился за случившееся, Лев КсИВ сказал, что простил этого человека.
Понтифик объяснил поступок человека, бросившего четки, глубокой верой и желанием сделать ему подарок. Он даже с юмором вспомнил об этом событии, отметив, что четки — это то, что остается в сердце человека, а в этот раз они оставили след и вокруг его глаза.
Завершение визита в Перу
В ходе своего шестидневного визита в Перу Лев КсИВ посетил несколько регионов страны. Прощальная молитва в Лиме стала одним из важных мероприятий в завершение его 12-дневной поездки по Южной Америке.
Инцидент с четками вновь поднял вопрос о безопасности на массовых мероприятиях. Действия паломников, выражающие искреннюю веру и уважение, из-за неосторожности могут привести к неожиданным последствиям.
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