Неожиданный инцидент, произошедший в Перу с Папой Римским Львом КсИВ, привлек внимание международных СМИ. Перед началом церемонии, на которой собралось около 1,5 миллиона человек, брошенные из толпы четки попали понтифику в область правого глаза. Однако это было не нападение, а неосторожное действие паломника, который хотел привлечь его внимание и получить благословение. Поездка в папамобиле не прервалась из-за неожиданного события Инцидент произошел 16 ноября 2026 года на авиабазе Лас-Пальмас в столице Перу, городе Лима. В преддверии завершения своего шестидневного визита, перед прощальной молитвой — большой мессой, понтифик проезжал на папамобиле мимо собравшихся людей. В этот момент брошенный из толпы предмет попал ему в лицо, под правый глаз. На видеозаписях видно, как понтифик схватился за лицо, почувствовав боль. Согласно первоначальным сообщениям, предметом, попавшим в него, были четки.

Тем не менее, Лев КсИВ не прервал движение. Он продолжил приветствовать людей и принял участие в запланированной церемонии. Сообщается, что инцидент не привел к серьезным травмам. Почему в Папу бросили четки? На крупных религиозных мероприятиях паломники пытаются передать Папе четки, флаги, мягкие игрушки и другие предметы в надежде, что он благословит их или освятит. Иногда для этого люди бросают предметы в сторону папамобиля. Говорят, что и в этот раз целью человека, бросившего четки, было сделать подарок Папе и получить его благословение. Однако такие действия могут быть опасны: брошенный предмет может нанести травму самому понтифику или окружающим его людям. Лев КсИВ простил человека, бросившего четки Во время беседы с журналистами на борту самолета по пути в Рим Папа отреагировал на инцидент с юмором. Когда перуанский журналист извинился за случившееся, Лев КсИВ сказал, что простил этого человека.