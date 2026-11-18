Соревнование Асиан Натионс Чесс Куп 2026, проходившее в Объединенных Арабских Эмиратах, завершилось для сборной Узбекистана двумя медалями. В престижных состязаниях, в которых приняли участие сильнейшие шахматисты континента, представительницы нашей женской сборной привлекли внимание своими индивидуальными результатами. Гулрухбегим Тохиржонова удостоилась серебряной, а Нилуфархон Имомкузиева — бронзовой медали.

Две наши шахматистки поднялись на азиатский пьедестал

На Кубке азиатских наций, который принимал город Абу-Даби, узбекские шахматисты вели борьбу против сильнейших представителей континента. По итогам соревнований члены нашей сборной заняли два призовых места по индивидуальным результатам на досках.

Гулрухбегим Тохиржонова — серебряная медаль за результат на второй доске;

Нилуфархон Имомкузиева — бронзовая медаль за выступление на пятой доске.

Этот результат еще раз продемонстрировал мастерство и конкурентоспособность узбекских шахматистов на международной арене.

В командных зачетах призовые места занять не удалось

Хотя представительницы нашей женской сборной по шахматам завоевали две медали благодаря индивидуальным результатам на Кубке азиатских наций, в командном зачете мужская и женская сборные Узбекистана не смогли занять призовые места.

Тем не менее, личные достижения Гулрухбегим Тохиржоновой и Нилуфархон Имомкузиевой стали одними из наиболее примечательных аспектов турнира для Узбекистана.

Соревнование в Абу-Даби еще раз показало, что в шахматах наряду с командным результатом особое значение имеет индивидуальное мастерство на каждой доске. А то, что две узбекские шахматистки поднялись на пьедестал континентального масштаба, стало радостным событием для нашей сборной.