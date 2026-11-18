Старший тренер молодежной сборной Казахстана Бахыт Сарсекбаев, анализируя результаты боксеров на юношеских Олимпийских играх в Дакаре, особо отметил отношение к спортсменам в Узбекистане. По его мнению, казахстанским болельщикам вместо жесткой критики проигравших молодых боксеров стоит поучиться поддерживать их, как это делают в Узбекистане.

Сравнивая результаты спортсменов двух стран, тренер подчеркнул, что дело не только в количестве медалей, но и в отношении к поражениям.

«В Узбекистане поддержали даже проигравшего боксера»

Как сообщает издание Спортс.кз, и Казахстан, и Узбекистан привезли на юношескую Олимпиаду в Дакаре по три боксера. По словам Сарсекбаева, двое казахстанских спортсменов вышли в финал, а еще один завоевал бронзовую медаль. В сборной Узбекистана обе золотые медали принесла женская команда.

Тренер обратил особое внимание на то, как на родине встретили узбекского боксера Иброхима Шокиржонова после его поражения на соревнованиях. Он отметил, что спортсмен, проигравший в первом же бою, не подвергся жесткой критике, напротив, болельщики подбодрили его и пожелали удачи в будущих состязаниях.

«А Узбекистану обе золотые медали принесли девушки. Иброхим Шокиржонов, на которого возлагались надежды как на единственного представителя мужской сборной, проиграл в первом же бою. Но его не критиковали на родине, наоборот, поддержали и пожелали удачи.

А у нас? Если один боксер проигрывает, мы сразу обрушиваемся с критикой. Если на следующий день этот же спортсмен побеждает, вчерашние слова тут же забываются. Поэтому нам нужно больше поддерживать молодых боксеров», — сказал Сарсекбаев.

Эти его мысли показывают, что в спорте важно правильно оценивать не только победу, но и отношение к поражению.

Бибарыса Аширбая тоже нужно поддерживать, а не критиковать

Казахстанский тренер также остановился на результатах своего соотечественника Бибарыса Аширбая. По его мнению, молодой боксер за короткое время принял участие в двух крупных соревнованиях и показал высокий уровень.

Аширбай дошел до финала как на чемпионате мира, так и на юношеской Олимпиаде. Сарсекбаев отметил, что, несмотря на короткий промежуток времени между соревнованиями и трудности с акклиматизацией, спортсмен смог проявить свой потенциал.

«Времени между двумя турнирами было очень мало, акклиматизация тоже проходила нелегко. Несмотря на это, он смог показать весь свой потенциал. Он перспективный парень, верю, что он проявит себя и среди взрослых. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать его с другими, нам нужно больше оказывать ему моральную поддержку», — добавил тренер.

Какой путь прошел Аширбай до финала?

Напомним, что Бибарыс Аширбай завоевал серебряную медаль в весовой категории до 70 кг на летних юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

На пути к финалу он победил нескольких серьезных соперников:

сначала досрочно победил представителя Ливии Мохамеда Джихада;

в четвертьфинале одержал верх над боксером из Бангладеш Нойеном Трипуру Джани со счетом 5:0;

в полуфинале со счетом 5:0 победил мексиканца Хорхе Луиса Небласа Гутьерреса.

В финале, состоявшемся 12 ноября, казахстанский боксер сразился с представителем Великобритании Майклом Моэном. По раздельному решению судей Аширбай уступил со счетом 1:4 и довольствовался серебряной медалью Олимпиады.

Поражение для молодого спортсмена — не окончательный приговор

Самый важный аспект в рассуждениях Бахыта Сарсекбаева — это вопрос отношения к молодым спортсменам. Ведь ждать от каждого их боя на международной арене только медалей или побед — неправильно. Такие соревнования для спортсменов — это школа накопления опыта, действий под давлением и проверки своих возможностей.

Поражение в одном бою не может быть окончательной оценкой будущего потенциала спортсмена. Напротив, именно в такие моменты поддержка тренеров, болельщиков и общественности может помочь молодому боксеру психологически восстановиться.

Интересно, что казахстанский тренер привел Узбекистан в пример в этом вопросе. По его мнению, важно не только чествовать молодых спортсменов, когда они побеждают, но и верить в них, когда они проигрывают. Ведь сегодняшнее поражение может стать частью опыта, ведущего к большим победам завтра.