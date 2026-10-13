В Кашкадарье мужчина, избивший жену, приговорен к 3 годам лишения свободы

В городе Карши Кашкадарьинской области мужчина, нанесший телесные повреждения своей жене, по приговору суда был приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом сообщается в репортаже, подготовленном журналистом Шавкатом Аминовым.

В репортаже отмечается, что из-за регулярных разногласий между супругами женщина вместе с детьми проживала на съемной квартире. Из-за насилия со стороны мужа она также получила охранный ордер.

В день происшествия мужчина перед уходом на работу отправился в дом, где жила женщина, чтобы повидаться с женой и детьми. Там между супругами вновь вспыхнула ссора, и конфликт закончился насилием.

Согласно показаниям женщины в суде, когда муж избивал ее, она ударилась головой о шкаф и получила серьезную травму. Кроме того, мужчина забрал телефоны, принадлежавшие жене и дочери, а также находившиеся в доме 5 миллионов сумов.

По приговору суда мужчина, нанесший телесные повреждения жене, приговорен к трем годам лишения свободы.