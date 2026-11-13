В Узбекистане введут порядок установления размера алиментов исходя из прожиточного минимума

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В Узбекистане введут порядок установления размера алиментов исходя из прожиточного минимума

В Узбекистане сделан важный шаг, направленный на усиление защиты прав женщин и детей, а также борьбу с их дискриминацией. В рамках 7 национальных программ, нацеленных на повышение достоинства человека, планируется внедрение системы справедливого установления размера алиментов, которые родители выплачивают своим несовершеннолетним детям, в соответствии с прожиточным минимумом.

Указ Президента и сроки реализации нового проекта

Данные меры отражены в документе, утвержденном указом Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 2026 года. Согласно ему, разработка проекта специального решения по расчету размера алиментов для несовершеннолетних детей на основе реальных расходов на проживание и внедрение справедливой системы на практике должны быть завершены до июня 2027 года.

Направления реформы и новой системы

Основные требования и сроки

Расчет размера алиментов

Справедливое установление исходя из реальных расходов на проживание

Срок разработки проекта решения

Разработка и подготовка до июня 2027 года

Правовая основа

Указ Президента от 10 ноября 2026 года

Дополнительные социальные меры

Охранный ордер, раннее выявление рисков и порядок конфиденциального обращения

Меры по усилению защиты прав женщин и детей

Новая инициатива не ограничивается только вопросом алиментов, а включает в себя комплексные социально-правовые механизмы. В частности, в рамках проекта предусмотрена реализация следующих важных задач:

  • Охранный ордер и услуги: Объединение охранного ордера, социально-правовых услуг и механизмов раннего выявления рисков;

  • Конфиденциальность и оперативность: Внедрение порядка конфиденциального и оперативного рассмотрения обращений граждан;

  • Специальные учебные курсы: Организация специальных учебных курсов для сотрудников правоохранительных органов, направленных на защиту прав детей и женщин.

Вместе с тем, в центре внимания будет находиться создание системы обеспечения качественного образования и всестороннего развития талантов детей граждан, находящихся на трудовой миграции за рубежом.

Как вы считаете, какой практический результат даст внедрение системы приведения размера алиментов в соответствие с реальными расходами на проживание в плане улучшения семейных отношений и повышения ответственности? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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