Абдукодир Хусанов внес вклад в рекорд «Манчестер Сити»

·76·Спорт
Абдукодир Хусанов внес вклад в рекорд «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» лидирует среди клубов по количеству футболистов, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года.

В составы различных сборных вызваны 19 игроков английского клуба. Этот показатель является самым высоким среди клубов-участников турнира.

В списке представлены представители сборных Англии, Норвегии, Ганы, Египта, Бельгии, Франции, Хорватии, Португалии, Нидерландов, Испании, Алжира и Узбекистана.

Среди них есть и защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов . Таким образом, он также внес свой вклад в этот результат «Манчестер Сити».

Футболисты клуба, вызванные на чемпионат мира:

— Нико О'Райли (Англия)
— Джон Стоунз (Англия)
— Марк Геи (Англия)
— Джеймс Траффорд (Англия)
Эрлинг Холанд (Норвегия)
— Антуан Семеньо (Гана)
— Омар Мармуш (Египет)
— Жереми Доку (Бельгия)
— Райан Шерки (Франция)
— Матео Ковачич (Хорватия)
— Матеуш Нунеш (Португалия)
— Тейджани Рейндерс (Нидерланды)
Родри (Испания)
Бернарду Силва (Португалия)
— Натан Аке (Нидерланды)
— Райан Аит-Нури (Алжир)
— Абдукодир Хусанов (Узбекистан)
— Рубен Диаш (Португалия)
— Йошко Гвардиол (Хорватия).

Манчестер СитиАбдулкадыр ХусановУзбекистанЭрлинг ХоландРодри
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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