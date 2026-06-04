«Манчестер Сити» лидирует среди клубов по количеству футболистов, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года.

В составы различных сборных вызваны 19 игроков английского клуба. Этот показатель является самым высоким среди клубов-участников турнира.

В списке представлены представители сборных Англии, Норвегии, Ганы, Египта, Бельгии, Франции, Хорватии, Португалии, Нидерландов, Испании, Алжира и Узбекистана.

Среди них есть и защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов . Таким образом, он также внес свой вклад в этот результат «Манчестер Сити».

Футболисты клуба, вызванные на чемпионат мира:

— Нико О'Райли (Англия)

— Джон Стоунз (Англия)

— Марк Геи (Англия)

— Джеймс Траффорд (Англия)

— Эрлинг Холанд (Норвегия)

— Антуан Семеньо (Гана)

— Омар Мармуш (Египет)

— Жереми Доку (Бельгия)

— Райан Шерки (Франция)

— Матео Ковачич (Хорватия)

— Матеуш Нунеш (Португалия)

— Тейджани Рейндерс (Нидерланды)

— Родри (Испания)

— Бернарду Силва (Португалия)

— Натан Аке (Нидерланды)

— Райан Аит-Нури (Алжир)

— Абдукодир Хусанов (Узбекистан)

— Рубен Диаш (Португалия)

— Йошко Гвардиол (Хорватия).