Нани: Сборная Португалии готова отдать всего ради Криштиану Роналду

Бывшая звезда сборной Португалии Нани выразил уверенность, что национальная команда на чемпионате мира 2026 года выложится за пределы своих возможностей ради Криштиану Роналду. По его мнению, партнеры по команде приложат все усилия, чтобы легендарный нападающий завоевал единственный недостающий трофей в своей карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Выступая в подкасте Португал Футбалл Суммит, Нани высоко оценил потенциал нынешнего состава. По информации издания О Джого, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что в сборной сформировался идеальный баланс между опытом и молодыми талантами. Ожидается, что это послужит основным фундаментом для победы на турнире.

Под руководством Криштиану Роналду Португалия уже несколько раз добивалась крупных успехов. Команда стала чемпионом Европы в 2016 году, а также выигрывала Лигу наций в 2019 и 2025 годах. Нани подчеркнул, что сплоченность команды и объединение ради общей цели являются ключом к победе.

Влияние Роналду и командный дух

«Присутствие Роналду на поле оказывает огромное влияние. Он побуждает других игроков работать чуть больше — ради него самого, ради команды и национальной сборной. Ведь здесь пишется прекрасная история, и мы все являемся ее частью», — сказал Нани. По его словам, Криштиану способен объединять болельщиков не только в Португалии, но и во всем мире.

Также Нани отдельно отметил роль полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеша. Он подчеркнул, что жажда победы Бруно и его стремление быть лучшим на своей позиции являются очень важными факторами для Португалии. Команда может рассчитывать на его помощь в любой ситуации.

Будущее противостояние с Узбекистаном

Сборная Португалии начнет свой путь на чемпионате мира в группе «К» матчем против Демократической Республики Конго. Одной из самых интересных встреч группового этапа для подопечных Роберто Мартинеса станет игра в следующий вторник. В этот день португальцы выйдут на поле против национальной сборной Узбекистана.

Заключительный матч группового этапа состоится 28 июня против Колумбии. Криштиану Роналду и его партнеры, взявшие на свои плечи надежды миллионов болельщиков, намерены продемонстрировать свои амбиции с первых же минут. По данным Goal.com, команда в настоящее время готовится в отличном настроении.