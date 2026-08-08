Исмаэль Беннасер попрощался с Миланом и отправился в Катар

·47·Спорт
Исмаэль Беннасер попрощался с Миланом и отправился в Катар

Итальянский «Милан» по взаимному согласию досрочно расторг контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером. Как сообщает Goal.com, 28-летний алжирский футболист покинул команду в статусе свободного агента и продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Гарафа». Об этом Goal.com сообщает .

Это решение завершило пятилетний период выступлений опытного полузащитника на «Сан-Сиро». После перехода из «Эмполи» в 2019 году Беннасер провёл за «Милан» 178 матчей. Он был одним из ключевых игроков команды Штефано Пиоли, выигравшей чемпионат Италии в сезоне-2021/22.

Травмы и аренды

Последние годы стали для футболиста непростыми. Из-за серьёзной травмы колена он не выходил на поле в официальных матчах «Милана» с февраля 2025 года. За последние 18 месяцев Беннасер выступал на правах аренды за «Марселььььььььь» и загребское «Динамо».

С 2019 года лишь шесть футболистов провели за «Милан» больше матчей, чем Беннасер. Лидирует среди них Рафаэл Леау — 291 игра. Однако череда травм и изменения в составе сделали расставание игрока с «Миланом» неизбежным.

Эмоциональное прощание и новый клуб

Футболист обратился к болельщикам через социальные сети и выразил им глубокую благодарность. «Дорогие болельщики „Милана“, в прошлом году я попрощался с вами, не думая, что эти слова станут прощальными», — отметил он в своём видеообращении.

Беннасер добавил, что с гордостью носил эту футболку более пяти лет, а победа в Скудетто стала одним из самых прекрасных воспоминаний в его карьере. Теперь он открывает новую страницу в своей карьере в составе «Аль-Гарафы» под руководством Педру Мартинша.

В настоящее время «Милан» под руководством Рубена Аморима продолжает предсезонное турне по Азии. Команда проведёт товарищеский матч с «Челси» в Индонезии, а затем сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Польше. Новый сезон Серии А-2026/27 «россонери» начнут 23 августа выездным матчем против «Торино».

МиланИсмаэль БеннасерАль-ГарафаСерия AТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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