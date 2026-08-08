Глава GT Porsche объяснил, почему будущее 911 GT3 станет еще лучше

·32·Авто
Глава GT Porsche объяснил, почему будущее 911 GT3 станет еще лучше

В Porsche Экспериенке Кентре в Сильверстоуне, Великобритания, прошел фестиваль Сунстеде, посвященный 75-летию бренда в стране, и мероприятие собрало множество автолюбителей. По данным иксбт.ком, гостей встретили как настоящую звезду главу подразделения GT Porsche Андреаса Пройнингера: под его руководством отдел представил множество успешных спортивных автомобилей. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Андреас Пройнингер, занимающий особое место в автомобильном мире, поделился важными мыслями о будущем спортивных модификаций компании. По его словам, несмотря на стремительное развитие современных технологий и ужесточение экологических требований, характер и захватывающая управляемость легендарных моделей, таких как Porsche 911 GT3, не исчезнут.

Будущие спортивные автомобили и инженерные решения

Сегодня автомобильная отрасль стремительно переходит к электромобилям и гибридным силовым установкам. Тем не менее подразделение GT стремится находить новые инженерные решения, чтобы сохранить настоящее удовольствие от вождения, которого ждут поклонники. Каждое новое поколение автомобилей становится не только быстрее предшественника, но и заметно совершенствуется с точки зрения аэродинамики и прижимной силы.

По словам специалистов, звук бензинового двигателя, создающий живую связь с водителем, и механические ощущения в будущем останутся одними из главных приоритетов бренда. Инженеры Porsche непрерывно работают над тем, чтобы адаптироваться к строгим экологическим нормам и одновременно сохранить уникальный спортивный характер автомобиля.

Высокие стандарты для поклонников бренда

Фестиваль в Сильверстоуне показал, что для поклонников Porsche важны не только скорость, но и история автомобиля, а также его эмоциональная ценность. Команде под руководством Андреаса Пройнингера удается сохранять именно этот баланс. Ожидается, что каждый новый Porsche 911 GT3 и впредь будет устанавливать высокие стандарты в своем классе.

Porsche911 GT3Andreas PreuningerАвтомобилиСпортивные Автомобили
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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