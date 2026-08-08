Кенан Йылдыз хочет перейти в «Арсенал»

·106·Спорт
Кенан Йылдыз хочет перейти в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» продолжает работу по поиску нового крайнего нападающего. Важным шагом для клуба стало заявление полузащитника туринского «Ювентуса» Кенана Йылдыза о готовности по собственной инициативе перейти в английскую команду. Ожидается, что этот трансфер станет одной из главных целей команды Микеля Артеты по усилению линии атаки. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Инди Кайла, 21-летний игрок сборной Турции настроен присоединиться к лондонскому клубу и в ближайшее время официально уведомит руководство «Ювентуса» о своём решении. Ранее «Арсенал» сосредоточил внимание именно на кандидатуре Йылдыза после того, как нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подписал новый долгосрочный контракт с мадридским клубом.

Финансовые препятствия на пути трансфера

Однако осуществить эту сделку будет непросто. Итальянский гранд оценил трансфер молодого таланта в 120 миллионов фунтов стерлингов. Это станет серьёзным испытанием для финансовых возможностей «Арсенала». Ранее The Athletic сообщал, что лондонский клуб направил запрос по поводу стоимости игрока, однако «Ювентус» категорично заявил об отсутствии намерений его продавать.

Тем не менее желание самого футболиста покинуть команду может полностью изменить ход переговоров. Такие известные журналисты, как Саша Тавольери, называют Кенана Йылдыза трансферной мечтой Микеля Артеты. Поэтому ожидается, что эта ситуация станет одной из самых обсуждаемых тем летнего трансферного окна.

Показатели на поле

Согласно анализу ВхоСкоред, турецкий футболист обладает высоким мастерством в дриблинге, завершении атак и выполнении ключевых передач. В сезоне-2025/26 он забил 11 голов и отдал 9 результативных передач во всех турнирах. Такие стабильные и эффективные показатели говорят о том, что Йылдыз станет отличной альтернативой для болельщиков, недовольных нестабильной игрой Габриэла Мартинелли по ходу сезона.

АрсеналЮвентусКенан ЙылдызТрансферыПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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