В Казахстане впервые беспилотное аэротакси совершило полёт с пассажиром

В Казахстане сделан ещё один важный шаг навстречу транспорту будущего. В Астане впервые в истории страны совершило полёт беспилотное аэротакси с пассажиром на борту. Об этом сообщило Министерство транспорта Республики Казахстан.

В рамках международного турнира «Игры будущего — 2026» над специально выделенной территорией в столице демонстрационный полёт совершил электрический аппарат вертикального взлёта и посадки — еВТОЛ модели ЭХ216-С. Это испытание стало первой проверкой подобной технологии в реальных условиях в Казахстане и продемонстрировало возможности беспилотной перевозки пассажиров.

ЭХ216-С рассчитан на одновременную перевозку двух пассажиров. Он способен развивать скорость до 130 километров в час и без пилота преодолевать расстояние до 35 километров.

Правительство рассматривает возможность запуска демонстрационных и туристических полётов продолжительностью от 5 до 30 минут над природными, культурными и историческими достопримечательностями Казахстана. В будущем такие аэротакси могут стать частью городской транспортной системы и дополнить существующие виды сообщения.

Новые технологии планируется использовать не только для перевозки пассажиров, но и в сферах экстренной медицинской помощи, доставки лекарств, поисково-спасательных работ, тушения пожаров и логистики.

Ещё одно важное направление проекта — локализация производства пассажирских беспилотных аппаратов в Казахстане на основе международного сотрудничества. Ожидается, что это будет способствовать созданию новых высокотехнологичных производственных мощностей и дополнительных рабочих мест, а также расширению промышленной кооперации.

Как сообщили в Министерстве транспорта, также сформирована необходимая нормативно-правовая база для внедрения городского воздушного движения. В законодательство внесены соответствующие изменения, касающиеся аэротакси еВТОЛ, вертипортов и систем управления беспилотным воздушным движением.