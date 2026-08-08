Не собрание, а макияж женщины вызвал бурное обсуждение в интернете

3 августа 2026 года в муниципалитете состоялось очередное заседание, посвящённое обсуждению бюджета. После того как на официальной странице организации в Facebook был опубликован отчёт о мероприятии и фотографии, пользователи обратили больше внимания на яркий и необычный макияж главы администрации госпожи Таснине, чем на обсуждавшиеся вопросы.

Фотография чиновницы за короткое время широко распространилась в социальных сетях, набрала миллионы просмотров и была опубликована тысячами пользователей. По поводу её внешности высказывались разные мнения, оставлялись как положительные, так и отрицательные комментарии.

Госпожа Таснине ответила на проявленное к ней отношение с юмором, но в то же время твёрдо. Она также сообщила, что рассматривает возможность подать в суд на некоторых пользователей, оставивших оскорбительные комментарии и задевших её личность.

Однако большинство пользователей сети поддержало чиновницу. Они подчеркнули, что важнее её внешнего вида — честное и свободное от коррупции исполнение своих обязанностей, заявив: «Главное не то, как она красится, а то, что она честно работает».