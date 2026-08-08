Стала известна новая зарплата футболиста Ҳусанов в клубе «Манчестер Сити»

Стали известны финансовые детали нового контракта узбекского защитника Абдуқодир Ҳусанов с английским клубом «Манчестер Сити». 22-летний футболист в июле текущего года подписал с манчестерским клубом пятилетний контракт, действующий до 30 июня 2031 года.

По данным портала Капологй, гарантированная годовая зарплата Ҳусанов составляет 5,2 миллиона фунтов стерлингов. Это означает, что футболист получает 100 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, за пять лет действия контракта общий гарантированный доход защитника достигнет 26 миллионов фунтов.

Контракт также предусматривает дополнительные бонусы, выплачиваемые в зависимости от результатов футболиста. При выполнении установленных условий Ҳусанов сможет получать ещё 25 тысяч фунтов в неделю, то есть дополнительно зарабатывать 1,3 миллиона фунтов в год.

С учётом всех бонусов максимальный годовой доход узбекского защитника может достигать 6,5 миллиона фунтов.

Для справки: самым высокооплачиваемым игроком в составе «Манчестер Сити» является норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Он зарабатывает 525 тысяч фунтов в неделю.

Среди футболистов клуба с высокой зарплатой следующие места занимают Джек Грилиш — 300 тысяч фунтов, Омар Мармуш — 295 тысяч фунтов, Фил Фоден — 280 тысяч фунтов и Джанлуиджи Доннарумма — 265 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, новый контракт Ҳусанов не только гарантирует его будущее в «Манчестер Сити» ещё на несколько лет, но и показывает, что узбекский футболист получает достойную зарплату в одном из сильнейших клубов Англии.