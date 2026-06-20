Наставник Кот-д'Ивуара не боится Германии: «Наша цель — 1/16 финала!»

·39·Спорт
Наставник Кот-д'Ивуара не боится Германии: «Наша цель — 1/16 финала!»

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ поделился своими мыслями перед ожидаемым напряженным матчем против Германии во втором туре группового этапа чемпионата мира. После успеха в первом туре африканцы полностью уверены в своих силах.

Заявление Эмерса Фаэ для официального сайта ФИФА:

«Победа в первом матче группового этапа была для нас очень полезной. Она придала нам спокойствия. Теперь мы здесь, чтобы победить Германию и выйти в 1/16 финала. Наша цель — вернуться на тренировочную базу с шестью очками и уверенностью в том, что мы закончим групповой этап на первом месте. То, что наш соперник — Германия, ничего не меняет».

Три важных сигнала из лагеря Кот-д'Ивуара:

  • Психологическое преимущество и спокойствие: Победа в первом туре сняла большое давление с плеч «слонов» (прозвище сборной Кот-д'Ивуара). Это позволит им действовать хладнокровно и без паники в матче против Германии.

  • Новый формат и максимальная цель: Эмерс Фаэ говорит напрямую о 1/16 финала . Напомним, что поскольку в истории ЧМ-2026 впервые принимают участие 48 команд, команды, успешно прошедшие групповой этап, продолжат борьбу не сразу в 1/8, а в недавно введенном 1/16 финале (первом этапе плей-офф).

  • Отсутствие страха перед именами: Несмотря на то, что сборная Германии является грандом мирового футбола и одним из фаворитов турнира, наставник Кот-д'Ивуара твердо подчеркнул, что статус соперника не повлияет на их планы. Тренер намерен вернуться на тренировочную базу только со стопроцентным результатом (6 очками).

Ожидается, что этот центральный матч определит судьбу лидерства в группе и путевки в плей-офф. В этой высокоинтенсивной встрече мы в ближайшие часы узнаем, какой тактический сюрприз подготовили африканские «слоны» против европейской «немецкой машины». Продолжаем следить за дневником турнира!

СлоныГерманияЭмерс ФаэФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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