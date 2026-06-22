Фабио Каннаваро: На таком уровне каждая ошибка обходится дорого

·54·Спорт
Фабио Каннаваро: На таком уровне каждая ошибка обходится дорого

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими мыслями после матча против Колумбии в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

«Белые волки» уступили Колумбии со счетом 1:3 в своем историческом дебютном матче на мундиале. Несмотря на это, Каннаваро отметил, что остался доволен некоторыми аспектами игры команды, в частности, смелыми и активными действиями во втором тайме.

Итальянский специалист отметил, что существует огромная разница между участием в чемпионате мира в качестве игрока и тренера. Игрок выходит на поле и может больше наслаждаться атмосферой и самой игрой. Тренер же должен одновременно контролировать подготовку, тактику, состояние игроков и множество других вопросов в ходе матча.

«От тренера требуется внимание к огромному количеству деталей, контроль множества аспектов и предварительная подготовка. Конечно, есть волнение и чувство счастья, но в итоге все внимание сосредоточено на команде. Из-за этого можно даже не замечать происходящего вокруг», — сказал Каннаваро.

По его словам, самым сложным для тренера является невозможность полноценно вмешаться в игру, находясь за пределами поля. Желание помочь игрокам и контролировать каждый процесс очень велико, однако тренер может влиять на ситуацию только с помощью тактических замен.

«Вы хотите помочь футболистам, хотите контролировать всё, но реализовать это полностью невозможно. Вы можете внести лишь некоторые изменения. Поэтому тренер на бровке испытывает больше мучений, беспокойства и давления», — добавил он.

Каннаваро также открыто рассказал о главном уроке, извлеченном из матча против Колумбии. По его мнению, на уровне чемпионата мира даже самая маленькая ошибка серьезно влияет на результат.

Главный тренер отметил, что сборная Узбекистана в ходе встречи демонстрировала командный, дисциплинированный и агрессивный футбол. Однако невнимательность в некоторых эпизодах была немедленно наказана опытным соперником.

«Мы провели отличную игру. Действовали сплоченно, агрессивно и дисциплинированно. Но на таком уровне, если вы на мгновение потеряете концентрацию или оставите игрока соперника без присмотра, вы обязательно за это поплатитесь», — сказал специалист.

По словам Каннаваро, ситуация, при которой была забита первый гол Колумбии, долго изучалась на тренировках, и был разработан план противодействия. Тем не менее, в решающий момент произошла ошибка. Второй гол был пропущен после эпизода с аутом.

«Я говорил футболистам, что нельзя играть через центральную зону, так как потеря мяча там очень опасна. На таком уровне мы обязаны максимально сократить количество ошибок», — отметил Каннаваро.

В то же время итальянский тренер отдельно признал, что во втором тайме команда продемонстрировала футбол, который он хотел видеть. После перерыва Узбекистан старался больше контролировать мяч, стремился вперед и создавал опасные моменты у ворот соперника.

«Я всегда говорю игрокам: когда мяч у нас, мы должны показывать свой стиль. Нужно не бояться футбола, верить в себя и получать удовольствие от игры. Во втором тайме команда проявила именно эти качества», — сказал главный тренер.

Футболисты Узбекистана во втором тайме пытались перехватить инициативу, забили гол и имели еще ряд удобных возможностей. Однако пропущенный третий гол в концовке матча еще больше осложнил положение команды.

Тем не менее, поражение в историческом дебюте стало важным опытом для Узбекистана. Подопечные Каннаваро на практике почувствовали, что на таком уровне каждый эпизод, каждое решение и каждая секунда концентрации имеют решающее значение.

Теперь «Белые волки» проанализируют ошибки, допущенные в матче против Колумбии, чтобы действовать более уверенно и безошибочно в следующих играх.

Фабио КаннавароУзбекистанКолумбия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сенсация на Мундиале: название и флаг Узбекистана на мороженомСенсация на Мундиале: название и флаг Узбекистана на мороженомСегодня, 12:27ЧМ-2026: сегодня пройдут четыре интересных матчаЧМ-2026: сегодня пройдут четыре интересных матчаСегодня, 12:21Президент ТФФ: Мы не будем менять Монтеллу на первого встречногоПрезидент ТФФ: Мы не будем менять Монтеллу на первого встречногоСегодня, 12:09Салах: Это останется одним из величайших достижений в истории египетского футболаСалах: Это останется одним из величайших достижений в истории египетского футболаСегодня, 12:05Маленький болельщик, покоривший мир, на тренировке национальной сборнойМаленький болельщик, покоривший мир, на тренировке национальной сборнойСегодня, 12:01Мохамед Салах принес сборной Египта первую победу на чемпионате мираМохамед Салах принес сборной Египта первую победу на чемпионате мираСегодня, 11:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана