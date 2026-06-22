Фабио Каннаваро: На таком уровне каждая ошибка обходится дорого

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими мыслями после матча против Колумбии в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

«Белые волки» уступили Колумбии со счетом 1:3 в своем историческом дебютном матче на мундиале. Несмотря на это, Каннаваро отметил, что остался доволен некоторыми аспектами игры команды, в частности, смелыми и активными действиями во втором тайме.

Итальянский специалист отметил, что существует огромная разница между участием в чемпионате мира в качестве игрока и тренера. Игрок выходит на поле и может больше наслаждаться атмосферой и самой игрой. Тренер же должен одновременно контролировать подготовку, тактику, состояние игроков и множество других вопросов в ходе матча.

«От тренера требуется внимание к огромному количеству деталей, контроль множества аспектов и предварительная подготовка. Конечно, есть волнение и чувство счастья, но в итоге все внимание сосредоточено на команде. Из-за этого можно даже не замечать происходящего вокруг», — сказал Каннаваро.

По его словам, самым сложным для тренера является невозможность полноценно вмешаться в игру, находясь за пределами поля. Желание помочь игрокам и контролировать каждый процесс очень велико, однако тренер может влиять на ситуацию только с помощью тактических замен.

«Вы хотите помочь футболистам, хотите контролировать всё, но реализовать это полностью невозможно. Вы можете внести лишь некоторые изменения. Поэтому тренер на бровке испытывает больше мучений, беспокойства и давления», — добавил он.

Каннаваро также открыто рассказал о главном уроке, извлеченном из матча против Колумбии. По его мнению, на уровне чемпионата мира даже самая маленькая ошибка серьезно влияет на результат.

Главный тренер отметил, что сборная Узбекистана в ходе встречи демонстрировала командный, дисциплинированный и агрессивный футбол. Однако невнимательность в некоторых эпизодах была немедленно наказана опытным соперником.

«Мы провели отличную игру. Действовали сплоченно, агрессивно и дисциплинированно. Но на таком уровне, если вы на мгновение потеряете концентрацию или оставите игрока соперника без присмотра, вы обязательно за это поплатитесь», — сказал специалист.

По словам Каннаваро, ситуация, при которой была забита первый гол Колумбии, долго изучалась на тренировках, и был разработан план противодействия. Тем не менее, в решающий момент произошла ошибка. Второй гол был пропущен после эпизода с аутом.

«Я говорил футболистам, что нельзя играть через центральную зону, так как потеря мяча там очень опасна. На таком уровне мы обязаны максимально сократить количество ошибок», — отметил Каннаваро.

В то же время итальянский тренер отдельно признал, что во втором тайме команда продемонстрировала футбол, который он хотел видеть. После перерыва Узбекистан старался больше контролировать мяч, стремился вперед и создавал опасные моменты у ворот соперника.

«Я всегда говорю игрокам: когда мяч у нас, мы должны показывать свой стиль. Нужно не бояться футбола, верить в себя и получать удовольствие от игры. Во втором тайме команда проявила именно эти качества», — сказал главный тренер.

Футболисты Узбекистана во втором тайме пытались перехватить инициативу, забили гол и имели еще ряд удобных возможностей. Однако пропущенный третий гол в концовке матча еще больше осложнил положение команды.

Тем не менее, поражение в историческом дебюте стало важным опытом для Узбекистана. Подопечные Каннаваро на практике почувствовали, что на таком уровне каждый эпизод, каждое решение и каждая секунда концентрации имеют решающее значение.

Теперь «Белые волки» проанализируют ошибки, допущенные в матче против Колумбии, чтобы действовать более уверенно и безошибочно в следующих играх.