Салах: Это останется одним из величайших достижений в истории египетского футбола

Сборная Египта открыла новую страницу в своей истории, одержав победу над Новой Зеландией со счетом 3:1 на групповом этапе чемпионата мира. Этот успех был запечатлен в летописях как первая победа африканской команды в истории мундиалей. После матча капитан и лидер команды Мохамед Салах поделился своими впечатлениями от этого исторического результата.

По-настоящему историческое достижение и невероятная радость

Мохамед Салах отметил, что эту победу трудно описать словами и что она стала результатом труда всей команды:

"Это невероятно. Я даже не знаю, как выразить это словами. Это огромное достижение для всех футболистов и тренерского штаба. Спустя годы этот результат будет вспоминаться как одно из лучших достижений в истории египетского футбола", — сказал капитан сборной Египта.

Следующая цель — плей-офф

Лидер национальной команды заявил, что не намерен останавливаться на исторической победе и что цели команды высоки. По его мнению, основной задачей является выход из группы:

"Надеюсь, что мы продолжим в том же духе, войдем в историю и выйдем в плей-офф. Мы должны наслаждаться сегодняшним днем, и завтрашним тоже. После этого нам нужно сосредоточить все внимание на следующем матче против Ирана".

Эта победа дает сборной Египта хорошие шансы на выход в следующий раунд. Теперь болельщики ожидают от команды такой же содержательной игры в предстоящем матче против Ирана.